Disney abbandona il termine “Fox” e crea nuovi loghi per la 20th Century e la Searchlight Pictures

Il topo ha ufficialmente ucciso la volpe, come dice bene Variety.

Con una mossa al contempo sorprendente e altamente simbolica, la Walt Disney Company sta abbandonando il marchio “Fox” e lo sta togliendo della proprietà della 21 Century Fox acquisite lo scorso marzo. Lo studio cinematografico della 20th Century Fox diventerà 20th Century Studios e la Fox Searchlight Pictures diventerà semplicemente Searchlight Pictures.

Dal lato televisivo, tuttavia, non sono state prese decisioni definitive sull’adeguamento dei moniker delle unità di produzione 20th Century Fox Television e Fox 21 Television Studios. Sono in corso discussioni su un possibile cambio di nome, ma non è emerso alcun consenso, secondo una fonte vicina alla questione.

Disney ha già avviato il processo per eliminare gradualmente il nome Fox: gli indirizzi e-mail sono cambiati per il personale di Searchlight, con l’indirizzo fox.com sostituito con un indirizzo searchlightpictures.com. Sul poster del prossimo film della Searchlight, Downhill, con Julia Louis-Dreyfus e Will Ferrell, i titoli di coda iniziano con “Searchlight Pictures Presents”.

Il film sarà la prima uscita della Searchlight a debuttare con il nuovo logo. Call of the Wild, un film per famiglie in uscita, uscirà sotto il vessillo della 20th Century senza Fox.

Qui sotto potete vedere un esempio dei nuovi loghi:

