Disney + acclama le serie crime sul suo catalogo come Daily Alaskan, Criminal Minds e NCIS

Per gli amanti del genere tanti titoli disponibili sulla piattaforma streaming come Daily Alaskan, Criminal Minds, NCIS, Big Sky, In nome del cielo e molti altri.

Disney+ è la casa del crime: per tutti gli amanti del genere, infatti, la piattaforma streaming offre una vasta scelta di titoli a partire da Criminal Minds, con tutte le stagioni inclusa la sedicesima, Criminal Minds: Evolution, disponibile ora per la prima volta in Italia con un nuovo episodio ogni mercoledì, le 19 stagioni di NCIS, oltre alla nuova serie in esclusiva Daily Alaskan, creata da Tom McCarthy e interpretata dal premio Oscar® Hilary Swank.

Ma la lista è ancora lunga! Su Disney+, infatti, sono disponibili anche la serie originale In nome del cielo, del premio Oscar® Dustin Lance Black con Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones e la serie true crime drama originale Candy: Morte in Texas, interpretata da Jessica Biel che ne è anche executive producer.

Inoltre, sulla piattaforma streaming è possibile trovare anche Big Sky, la serie thriller creata da David E. Kelley giunta alla terza stagione, l’acclamata Impeachment: American Crime Story, la serie completa di Body of Proof con Dana Delany e la serie completa Harrow con Ioan Gruffudd.

Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.

