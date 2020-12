Disney +: alcune prime informazioni sui contenuti dell’espansione nota come “Star”

Sono passati ormai diversi giorni da quando al Disney Investor Day la casa di Topolino ha annunciato ciò che molti stavano aspettando, il servizio Star, un aggiunta che a quanto pare includerà anche quei titoli parte del catalogo della 20th Centiury Fox.

Ma le domande sono tante a proposito del catalogo, della disponibilità, eccetera, quindi grazie alla pagina Disney Plus Home Video Fan Page su Facebook e al sito dell’assistenza di Disney +, possiamo portare risposta ad alcune di queste. Vi confermiamo l’attendibilità di queste informazioni personalmente.

Quali titoli saranno inclusi in Star? Si parla di ben 450 titoli, per arrivare fino a 1000, fra 35 serie in prima visione realizzate dagli studi creativi della Walt Disney al termine del primo anno. Il catalogo completo dei contenuti per ciascuna regione sarà annunciato nei prossimi mesi.

Che cos’è Star e dove/quando sarà disponibile? Star è un nuovo marchio generale di contenuti di intrattenimento di The Walt Disney Company e sarà incluso nel servizio di streaming Disney+ in determinati mercati internazionali, tra cui Europa, Australia, Nuova Zelanda e Canada. Il marchio Star offrirà migliaia di ore di televisione e film realizzati da Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television e altri ancora, il tutto arricchito con l’aggiunta della programmazione locale delle diverse regioni.

Star prevede un abbonamento separato disponibile tramite Disney+? Star non prevede un abbonamento separato. Star è un nuovo marchio di contenuti che va ad aggiungersi al servizio Disney+ già presente in determinati mercati internazionali, tra cui Europa, Australia, Nuova Zelanda e Canada, e in nuovi mercati, iniziando con Singapore. Sarà disponibile per tutti gli attuali e i nuovi abbonati in questi mercati il 23 febbraio 2021.

Quando sarà disponibile Star? Disney+ sarà aggiornato per includere il marchio Star il 23 febbraio in determinati mercati internazionali, tra cui Europa, Australia, Nuova Zelanda e Canada. Disney+ verrà lanciato, insieme a Star, in nuovi mercati, iniziando con Singapore il 23 febbraio 2021 e proseguendo con Europa orientale, Corea del Sud, Giappone e Hong Kong più avanti nel corso del 2021.

