Disney annuncia lo sviluppo di due serie live-action, Ahsoka e Ravengers of the New Repubblic

Durante l’investor day la Lucasfilm con Kathleen Kennedy hanno annunciato lo sviluppo di 10 nuove serie live-action a tema Star Wars, e principalmente hanno annunciato lo sviluppo della serie incentrata su Ahsoka, e un’altra intitolata Rangers of the New Repubblic.

Qui sotto potete vedere gli annunci:

Rangers of the New Republic, a new Original Series set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/YKlWJpvhAW — Disney (@Disney) December 10, 2020

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZojpCkhPS7 — Disney (@Disney) December 10, 2020

Ahsoka Tano è un personaggio immaginario dell’universo fantascientifico di Guerre stellari. Compare per la prima volta nel film d’animazione Star Wars: The Clone Wars del 2008, per poi essere confermata anche nella serie omonima. È apparsa in seguito in altre serie animate come Star Wars Rebels e Star Wars: Forces of Destiny. Nella versione originale del film e delle serie televisive il personaggio è doppiato da Ashley Eckstein, mentre ad interpretarla in The Mandalorian è Rosario Dawson. Inoltre è protagonista del romanzo del nuovo canone Ahsoka, uscito nel 2016.

Di razza togruta, la giovane Padawan Jedi Ahsoka Tano viene assegnata dal maestro Yoda ad Anakin Skywalker. I due, nella loro prima missione, dovranno impegnarsi nella ricerca del figlio di Jabba the Hutt. Durante le guerre dei cloni, aiuterà Anakin e Obi-Wan Kenobi in varie missioni, fino a che non abbandonerà l’Ordine Jedi per via di un complotto. Successivamente riappare, molti anni dopo da adulta, inizialmente sotto lo pseudonimo di “Fulcrum”, coordinando prima le diverse cellule da cui avrà origine l’Alleanza Ribelle, e poi come membro del gruppo dei protagonisti, lo Spettro.

