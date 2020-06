Disney + celebra l’arrivo di Infinity War nel catalogo pubblicando nuove foto dal set del film

Avengers: Infinity War è entrato a far parte del catalogo Disney + e la piattaforma di streaming ha celebrato la cosa pubblicando nuove foto dal set del film.

La Disney ha pubblicato otto foto in totale. Chris Hemsworth (Thor) e Chris Evans (Capitan America) che chiacchierano sotto gli ombrelli in uno. Un’altra vede Chadwick Boseman (Pantera Nera) in piedi in prima linea nelle forze riunite del Wakanda. la terza mostra Scarlett Johansson (vedova nera), che mostra alla telecamera uno sguardo drammatico. Karen Gillan (Nebula) è fuori di sé in un’altra. Mark Ruffalo (Hulk) e Benedict Wong (Wong) ridono in un’altra. Joe Russo dirige Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) in un’altra ancora. Thor arriva in Wakanda. Robert Downey Jr. (Iron Man) e Tom Holland (Spider-Man) assieme in mo-cap.

Potete vederle qui sotto:

