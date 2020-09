Disney e il problema di andare avanti con Black Panther dopo la morte di Chadwick Boseman

La Disney sta attualmente affrontando un grosso problema su come andare avanti con il franchise di Black Panther dopo la morte di Chadwick Boseman.

Mentre i fan si stanno ancora disperando giustamente per la morte della star di Black Panther, un nuovo rapporto suggerisce che la Disney non è concentrata sulla risoluzione del sequel in arrivo. La conversazione è arrivata comprensibilmente sui social media su come Disney e Marvel potrebbero andare avanti con la serie di film su Black Panther senza Boseman, ma molti fan ritengono anche che sia troppo presto per discutere del futuro del Wakanda visto quando la straziante perdita è ancora fresca nel cuore dei fan. E un nuovo rapporto da The Hollywood Reporter dice che la Disney sta seguendo proprio questo sentimento.

Il rapporto spiegava che dal momento che Chadwick Boseman aveva tenuto la sua diagnosi privata non dicendola nemmeno a Disney e Marvel, la notizia è stata uno shock completo per i dirigenti.

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, apparentemente ha ricevuto un’e-mail urgente in cui spiegava che la star aveva preso una brutta piega, ma non l’ha letta fino alla morte di Boseman. Il rapporto ha continuato dicendo che lo studio, secondo quanto riferito, non sta ancora cercando di riscrivere Black Panther 2 e si sta invece prendendo il tempo per affrontare il dolore della perdita.

La discussione online che circonda la situazione ha già suggerito che la Shuri di Letitia Wright dovrebbe raccogliere il mantello della Pantera Nera dopo la morte di T’Challa, come ha fatto nei fumetti, ma è troppo presto per iniziare a speculare sui dettagli specifici del sequel.

Come condiviso dal suo rappresentante, a Chadwick Boseman è stato diagnosticato un cancro al colon allo stadio III nel 2016 e ha combattuto con la malattia per quattro anni mentre progrediva allo stadio IV. È morto nella sua casa di Los Angeles, circondato da sua moglie e dai suoi cari.

Chadwick Boseman ha iniziato la sua carriera di attore in televisione, ottenendo il suo primo ruolo nel 2003. La grande occasione di Boseman è arrivata molto più tardi con la sua interpretazione della leggenda del baseball Jackie Robinson nel biopic “42” diretto da Brian Helgeland. Ha poi ottenuto un ulteriore riconoscimento per il suo lavoro come James Brown in Get on Up di Tate Taylor.

Dopo i suoi ruoli di Jackie Robinson e James Brown, Chadwick Boseman è stato scelto come T’Challa nel Marvel Cinematic Universe. L’attore ha debuttato come l’iconico personaggio Marvel nel 2016 in Captain America: Civil War, prima di riprendere il ruolo nel film indipendente su Black Panther, diretto da Ryan Coogler. La pantera nera di Boseman è stata poi vista in Avengers: Infinity War e nel suo seguito Endgame.

Chadwick Boseman è stato visto l’ultima volta nel film Netflix di Spike Lee, Da 5 Bloods. In precedenza, Boseman ha recitato nel thriller d’azione diretto da Brian Kirk, 21 Bridges (City of Crime in italiano), prodotto dai timonieri di Avengers: Infinity War e Endgame, Joe e Anthony Russo. Il suo ultimo film, Ma Rainey’s Black Bottom, dovrebbe uscire su Netflix entro la fine dell’anno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...