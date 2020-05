Disney Gallery: The Mandalorian, Dave Filoni racconta un aneddoto divertente su quando venne assunto dalla Lucasfilm

La nuova serie di Disney + dà uno sguardo dietro le quinte a The Mandalorian – e le rivelazioni del primo episodio includono un racconto esilarante di come Dave Filoni si è unito alla Lucasfilm.

La pandemia di coronavirus ha sostanzialmente fermato Hollywood, ma ironicamente è stato di grande beneficio per il nuovo servizio di streaming Disney +. Walt Disney Studios ha venduto oltre 50 milioni abbonamenti a Disney + entro soli sei mesi dal lancio, un risultato notevole dato che avevano preso di mira 60 milioni di abbonati entro la fine del 2024.

Star Wars è stato al centro di quel successo, con The Mandalorian che è diventata la serie TV più richiesta negli Stati Uniti a dicembre 2019. Di conseguenza, la Disney ha deciso di dover celebrare il 4 maggio – tradizionalmente il lo Star Wars day – rilasciando l’episodio finale di Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker due mesi prima e anche una nuova serie dietro le quinte incentrata sulla produzione di The Mandalorian.

Il primo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian presenta una tavola rotonda con Dave Filoni della Lucasfilm, Jon Mandreau, showrunner di Mandalorian, e i vari registi. Danno un affascinante racconto di com’è stato produrre la prima serie TV live-action di Star Wars.

Filoni ha condiviso un aneddoto divertente su come si è unito alla Lucasfilm per Star Wars: The Clone Wars. Fu contattato all’improvviso da un produttore della Lucasfilm Animation, e inizialmente pensò che fosse uno scherzo dei suoi colleghi di Nickelodeon. Filoni era determinato a non cadere nel tranello, ed è stato solo alla fine della chiamata – quando aveva prenotato un appuntamento per incontrare Lucas – che ha iniziato a rendersi conto che era reale.

Filoni si affrettò poi quindi a fare marcia indietro sovracompensando e dicendole che era decisamente il ragazzo giusto, stava persino realizzando un costume da Jedi nel suo garage.

Secondo Filoni, quando incontrò Lucas pensò che non avrebbe avuto il lavoro. Trovò piacevole la conversazione con Lucas, divertendosi a discutere su come un Jedi avrebbe gestito trattative aggressive e sentendo che ciò confermasse così tante discussioni che aveva avuto con gli amici. Dopo l’intervista, Filoni fu mandato ad aspettare nella stanza verde accanto all’ufficio di Lucas, e si sistemò semplicemente godendosi l’esperienza, “E poi il produttore aprì la porta”, ricorda, e disse: ‘Gli piaci, hai il lavoro’.“.

Lo showrunner Jon Favreau ha trattato ogni singolo episodio come un progetto cinematografico a sé stante: “Stiamo realizzando una serie connessa, ma a tutti è stata data la libertà e la creatività di raccontare una storia come faremmo in un film“, ha detto il regista Rick Famuyiwa.

In ogni caso, tuttavia, ogni regista ha sentito chiaramente la pressione di essere all’altezza del mito di Star Wars. “Esiste una reale responsabilità nel lavorare con questo tipo di personaggi e a questo tipo di storie, circostanze e tutto il resto“, ha spiegato Bryce Dallas-Howard. “Perché è significativo per così tante persone“.

Anche il giocoso Taika Waititi l’ha riconosciuto. “Anche se ci sono momenti divertenti, è una storia seria“, sottolinea Waititi. “Non si prende sul serio al 100 percento, ma crede in se stesso“.

