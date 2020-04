Disney Gallery: The Mandalorian, il trailer della docu-serie sulla serie live-action di Star Wars

Disney + ha rilasciato il primo trailer del suo nuovo spettacolo che esplora i dietro le quinte di The Mandalorian.

La serie di otto episodi debutterà su Disney + il prossimo mese.

Intitolata Disney Gallery: The Mandalorian, lo spettacolo viene definito come “uno sguardo senza precedenti alla realizzazione della serie… ogni capitolo esplora una diversa sfaccettatura del primo programma televisivo in live-action di Star Wars con interviste, filmati mai visti prima e conversazioni attorno ad una tavola rotonda che ospita il produttore esecutivo Jon Favreau. Gli argomenti di questa stagione includono il processo di produzione cinematografica, l’eredità dello Star Wars di George Lucas, come il cast ha dato vita ai personaggi, la tecnologia innovativa della serie, l’arte dietro lo spettacolo, modelli pratici, effetti e creature, oltre alle influenze creative, alla colonna sonora e alle connessioni con personaggi e oggetti di scena di Star Wars provenienti da tutta la galassia“.

Sebbene non sia stato menzionato alcun contenuto della stagione 2 di The Mandalorian, non sarebbe affatto sorprendente se qualcosa fosse presentato in vista della nuova stagione.

Disney Gallery: The Mandalorian sarà presentato in anteprima durante lo Star Wars Day, il 4 maggio, giorno in cui andrà in onda anche il finale dell’acclamata serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Qui sotto potete vedere il trailer:

