Disney ha iniziato a ristrutturare i suoi obiettivi e concentrarsi sullo streaming, cosa che a quanto pare è diventato ora il suo obiettivo principale.

L’arrivo di Disney + meno di un anno fa è già stato un grande successo per l’azienda, ponendola come la grande concorrenza al monopolio dello streaming di Netflix.

Sebbene Disney + rimanga saldamente radicato nel suo primo credo di intrattenimento per famiglie, non sembra aver trattenuto lo streamer. Allo stesso tempo, tuttavia, si è parlato molto da quando il servizio è stato lanciato sul modo in cui altera i film e su come i film originali di Disney + non stanno davvero facendo “il salto” rispetto a quello che Netflix è riuscito a realizzare. Ma questi sono ancora i primi giorni, soprattutto quando si prende in considerazione la capacità della Disney di prosperare a lungo termine. Pochi avrebbero potuto prevedere nel lontano 1955, quando Disneyland aprì le sue porte per la prima volta, che il marchio si sarebbe espanso a livello internazionale e alla fine sarebbe finito per esistere in sei parchi in totale.

Quel tipo di evoluzione ha richiesto tempo e, sebbene il numero di presenze fosse inizialmente basso (per gli standard odierni) quando Disneyland ha aperto per la prima volta, sono aumentati continuamente, senza mai tornare indietro nel corso di sessantacinque anni a quello che erano originariamente. Se si considera che lo streaming è un fenomeno relativamente nuovo, è chiaro che la Disney è sulla strada giusta per dominare un’altra via d’intrattenimento.

Oggi, con la pandemia COVID-19 che costringe Hollywood e le industrie cinematografiche di tutto il mondo a riconsiderare i loro modelli di rilascio, la Disney sta già prendendo una decisione definitiva.

Secondo un comunicato stampa della Disney, la società è ora ufficialmente concentrata sul reindirizzamento delle proprie energie verso lo streaming, in particolare attraverso i contenuti originali tramite Disney +. Oltre a questo, la Mouse House ha ora formato un nuovo gruppo globale di distribuzione multimediale e intrattenimento che supervisionerà tutti gli aspetti dei suoi servizi di streaming. Secondo il CEO della Disney, Bob Chapek:

“Dato l’incredibile successo di Disney + e dei nostri piani per accelerare il nostro business direct-to-consumer, stiamo posizionando strategicamente la nostra azienda per supportare più efficacemente la nostra strategia di crescita e aumentare il valore per gli azionisti. Gestire la creazione di contenuti distinta dalla distribuzione ci consentirà di essere di più efficaci e agili nel realizzare i contenuti che i consumatori desiderano di più, consegnati nel modo in cui preferiscono consumarli. I nostri team creativi si concentreranno su ciò che sanno fare meglio, ovvero realizzare contenuti di livello mondiale, basati su franchising, mentre il nostro team di distribuzione globale centralizzato si concentrerà sulla distribuzione e sulla monetizzazione di tali contenuti nel modo più ottimale su tutte le piattaforme, inclusi Disney +, Hulu, ESPN + e il prossimo servizio di streaming internazionale Star.”

Sebbene il Covid sia un fattore determinante in questo, Disney ha negato che la pandemia sia stata la causa diretta della sua decisione di concentrarsi sui contenuti in streaming.

Secondo quanto riferito, questo tipo di direzione era sempre stato nei piani per la Disney, ma il nocciolo della questione è che il Covid ha accelerato la sua attuazione. L’annuncio è una cattiva notizia per i cinema, che hanno lottato per rimanere aperti o comunque attirare il pubblico durante la pandemia. Ma la Disney è chiaramente più preoccupata per la propria capacità di sopravvivere e adattarsi durante i tempi difficili, ei servizi di streaming hanno guadagnato un’enorme popolarità negli ultimi mesi.

