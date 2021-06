Disney + | I titoli dell’estate in arrivo sulla piattaforma di streaming

Disney+ svela una ricchissima offerta di titoli nuovi ed esclusivi in arrivo quest’estate, tra cui Raya e l’Ultimo Drago, Loki, Luca e il pluripremiato Soul, oltre a un catalogo sempre crescente di serie TV iconiche e film di successo.

Per tutta l’estate nuovi titoli esclusivi per le famiglie

Il 4 giugno gli abbonati Disney+ potranno vedere in streaming Raya e l’Ultimo Drago di Walt Disney Animation Studios e Genius: Aretha con Cynthia Erivo, la serie antologica originale Disney+ vincitrice di un Emmy®. Mercoledì 9 giugno farà il suo debutto sulla piattaforma l’attesissima serie Marvel Studios Loki, con Tom Hiddleston mentre il 18 giugno arriverà in esclusiva su Disney+ per tutti gli abbonati il nuovo film originale Disney e Pixar Luca, insieme alla serie LGBTQ+ Star Original Love, Victor, che tornerà con la seconda stagione. Il 25 giugno farà il suo debutto la serie originale Disney+ La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni con protagonista il vincitore dell’Emmy® Award Tony Hale.

La line-up estiva continua con la serie animata originale Disney+ Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! che debutterà sulla piattaforma il 2 luglio. Debutterà lo stesso giorno anche la serie originale Disney+ Race to the Centre of the Earth di National Geographic, mentre il 16 luglio arriveranno la serie originale Disney+ Turner e il casinaro – La serie e i nuovissimi corti animati Spidey and His Amazing Friends – I Corti.

Il 6 agosto su Disney+ arriverà Marvel Studios’ “What if…?, seguito il 13 agosto dalla seconda stagione di Godfather of Harlem con Forest Whitaker. Il 27 agosto sarà il turno di That One Word – Feyenoord, una serie di documentari dietro le quinte sulla squadra di calcio olandese Feyenoord che sarà disponibile nella sezione Star di Disney+.

Titoli con Accesso Vip

Tra i titoli in arrivo a luglio anche l’attesissimo Black Widow, lungometraggio targato Marvel Studios, che sarà disponibile nelle sale italiane dal 7 luglio e dal 9 luglio su Disney+ con Accesso Vip e Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt che arriverà nelle sale italiane il 28 luglio e con Accesso Vip su Disney+ a partire dal 30 luglio. Ancora più titoli iconici da scoprire per gli abbonati

In aggiunta ai nuovi titoli originali in arrivo quest’estate sbarcheranno su Disney+ oltre 15 serie TV e più di 50 film. Il 25 giugno arriveranno nella sezione Star su Disney+ le tre stagioni complete della serie italiana Boris, mentre il 9 luglio sarà disponibile la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy e la terza e quarta stagione di 9-1-1. Successivamente sulla piattaforma si aggiungeranno i rispettivi spin-off con la terza e quarta stagione di Station 19 e le prime due stagioni di 9-1-1: Lone Star.

Disney+ è la casa esclusiva dello streaming Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic oltre che del nuovo brand di contenuti di intrattenimento generale Star che, grazie alla sua offerta, ha aggiunto alla piattaforma centinaia di serie TV, film e Star Original, compresi i recenti Grown-ish, Rebel e il film vincitore di tre premi Oscar® Nomadland.

Il parental control continua a garantire che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutta la famiglia. Gli abbonati possono impostare limiti di accesso a contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN per garantire massima tranquillità ai genitori.

