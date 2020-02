Disney + in arrivo su Tim Vision grazie all’accordo da poco finalizzato

Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, un accordo fra Telecom e Disney porterà la piattaforma Disney+ in Italia anche all’interno della piattaforma di streaming della compagnia telefonica, Timvision.

A quanto pare, dopo mesi di lavoro l’accordo è stato finalizzato, e ciò porterà Disney+ in Italia che arriverà oltre che come piattaforma a se stante anche all’interno delle pacchetto Timvision. In settimana vi abbiamo parlato dell’offerta di pre-lancio (valida fino al 23 marzo) da 59,99 euro all’anno. Il prezzo standard di abbonamento al momento del lancio sarà poi di 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno.

Fra i vantaggi per il cliente ci sarà quello di non dover rinunciare alla propria tv per usufruire dei contenuti di Disney+, oltre a quello di poter pagare tutto con un’unica transazione. In quest’ultimo caso il contatto del cliente sarebbe con Tim: tecnicamente il soggetto che acquisirà il servizio da Disney offrendolo poi ai propri abbonati.

La Telecom non ha risposto ancora a nessun commento. Attendiamo di ricevere informazioni aggiuntive.

Su Disney+ i fan di tutte le età avranno modo di sperimentare gli straordinari contenuti degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva, lungometraggi e formati corti, serie e documentari prodotti appositamente per la piattaforma.

Al momento del lancio, su Disney+ saranno disponibili 25 originali esclusivi, tra questi l’attesissima serie The Mandalorian, prodotta e scritta da Jon Favreau.

Tra i tanti programmi disponibili su Disney+ al momento del lancio High School Musical: The Musical: The Series, versione moderna e creativa del franchise di successo con meta riferimenti, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con 9 nuove canzoni originali, rende omaggio al film omonimo; The World According To Jeff Goldblum, un’esplorazione del meraviglioso e, a volte, sorprendente mondo degli oggetti a noi più familiari; sarà inoltre disponibile l’ultima stagione inedita di The Clone Wars uno dei più acclamati capitoli della saga di Star Wars.

Tra i nuovi film in esclusiva che saranno disponibili su Disney+ dal 24 marzo, Togo una appassionante storia vera che vede protagonista il 4 volte candidato all’Oscar® Willem Dafoe; Stargirl, un’originale storia di formazione basata sul best-seller omonimo; Timmy Failure: Mistakes Were Made, le esilaranti vicende di Timmy e un enorme orso polare; Lilli e il vagabondo, il remake senza tempo del classico d’animazione del 1955.

Il lancio di Disney+ vedrà anche il debutto di 3 nuove serie targate Marvel, si comincia con The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Elizabeth Olsen e Paul Bettany tornano nei panni di Scarlet Witch e Vision nella nuova serie WandaVision; Tom Hiddleston è pronto a riprendere il ruolo del cattivo più amato di sempre in Loki. E ancora altre 3 serie prossimamente in arrivo: Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

