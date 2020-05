Disney non ha idea di quando ripartita con le produzioni Marvel

La pandemia di coronavirus che il mondo intero ha dovuto affrontare ha richiesto ai Marvel Studios di interrompere indefinitamente la produzione.

Questo ha ovviamente anche influenzato gli sforzi di post-produzione e le date di uscita di Black Widow e The Eternals, come di tutti gli altri prodotti non targati Marvel Studios. Mentre Disney si prepara a riaprire il parco di Shanghai alla fine di questo mese e alla fine i suoi parchi e le sue produzioni negli Stati Uniti, la curiosità riguardo a quando i Marvel Studios torneranno al lavoro stanno iniziando a guadagnare potenza, ma al momento non ci sono “proiezioni” sulla questione.

L’amministratore delegato della Walt Disney Company Bob Chapek ha parlato dell’argomento durante una chiamata trimestrale degli investitori mercoledì, con una domanda che si pone specificamente circa quando i film Marvel torneranno in produzione.

“In termini di produzione su larga scala, attraverseremo lo stesso processo dei nostri parchi a tema… saremo responsabili in termini di come metteremo i nostri dipendenti e altri registi, che sono partner”, ha detto Chapek. “Non abbiamo proiezioni su quando possiamo farlo esattamente.”

Queste nuove misure precauzionali includono tutte le persone che lavorano per la Disney, che quindi dovranno perennemente indossare maschere, insieme ad altre richieste di pratiche di allontanamento sociale. Poiché i parchi Disney prevedono di aprire a capacità limitata, seguendo protocolli per folle inferiori a quelle richieste dal governo con una capacità del 30% per il lancio di Shanghai, l’applicazione di pratiche simili al cinema sarà un processo interessante da seguire.

Il programma di rilascio aggiornato della Marvel vede l’uscita di Black Widow nelle sale il 6 novembre. È seguito da Eternals il 12 febbraio 2021, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli il 5 maggio 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 5 novembre 2021, Thor: Love and Thunder il 18 febbraio 2022, Black Panther 2 il 6 maggio 2022 e Captain Marvel 2 l’8 luglio 2022.

Disney + ha anche The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If…? in arrivo, come purr Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight.

