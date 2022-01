Disney Plus ha finalmente aggiunto i tanto attesi Marvel One-Shot al suo servizio

Disney Plus ha finalmente aggiunto i 5 tanto attesi Marvel One-Shots al suo servizio.

I Marvel One-Shot sono cortometraggi ambientato all’interno del Marvel Cinematic Universe che hanno brevemente ampliato il mondo. Il progetto è stato in gran parte dimenticato negli ultimi anni, ma i primi fan del MCU ricordano il clamore e l’arguzia portati da questi cortometraggi, vale a dire quelli che raccontavano storie che non potevano essere raccontate sul grande schermo, come la storia del Mandarino post-Iron Man 3, o la divertente avventura di Coulson in un mini-market.

Go for the Gold(blum) 🌟 New episodes of #TheWorldAccordingToJeffGoldblum, a new chapter of #TheBookofBobaFett, and Marvel Studios’ One-Shot shorts are now streaming on #DisneyPlus! pic.twitter.com/LrzXc67Sb6 — Disney+ (@disneyplus) January 21, 2022

I corti aggiunti alla lista sono il Consulente, del 2011, parte della release Blu-Ray di Thor con protagonista Phil Coulson;

Scena comica nel raggiungere il martello di Thor, del 2011, presente nel Blu-Ray di Captain America – il Primo Vendicatore e ambientato prima di Thor, sempre con protagonista Phil Coulson.

Poi abbiamo Item 47, del 2012, parte del Blu-Ray di The Avengers e ambientato dopo il film, che servì per dare l’idea della serie Agents of SHIELD. Agent Carter, del 2013, presente nel Blu-Ray di Iron Man 3 che servì come apripista della serie con protagonista Peggy Carter. E infine All Hail the King, del 2014, presente nel Blu-Ray di Thor: the Dark World, che provò l’esistenza del vero Mandarino dopo gli eventi di Iron Man 3.

Anche se non sono Marvel’s One-Shot in senso pratico, al roster sono stati aggiunti anche i tre “documentari” Team Thor Parte 1 e 2, del 2016, presenti Blu-Ray di Captain America: Civil War e di Doctor Strange, con protagonisti Thor, Bruce Banner e Darryl Jacobson; Squadra Darryl, del 2018, presente nel Blu-Ray di Thor: Ragnarok.

Mi piace: Mi piace Caricamento...