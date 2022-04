Disney presenta The Quest – la serie dove il reality show incontra il fantasy

Dai team pluripremiati de Il Signore degli Anelli, The Amazing Race e Queer Eye, i più grandi produttori di reality e i migliori narratori internazionali si sono uniti per creare un emozionante reality show in un contesto completamente nuovo.

Un viaggio nel mondo fantastico di Everealm con otto teenager in carne ed ossa che completeranno una serie di missioni per salvare la terra dal male.

Disney+ ha chiesto ai partecipanti della convention Wondercon se avessero quello che serve per salvare il Regno di Everealm, il mondo al centro della nuova serie originale The Quest – L’Impresa dei Paladini, disponibile dall’11 maggio solo sulla piattaforma streaming.

E qui sotto il poster ufficiale:

Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra di impareggiabile bellezza e potente magia. Ora, il regno è minacciato da una terribile maga malvagia. Come ultima speranza, le nobili Parche convocano da un altro mondo otto stranieri, chiamati i Paladini, per lavorare insieme al fine di aiutarle ad adempiere un’antica profezia e sconfiggere la Strega. I Paladini dovranno cercare l’eroe che hanno dentro di sé attraverso una serie di sfide che li spingeranno oltre i propri limiti, per riportare l’equilibrio a Everealm. Se falliranno, tutto sarà perduto. Gli eroi sorgeranno. I regni cadranno.

Portata sullo schermo dai team vincitori di Academy Award® ed Emmy® che hanno realizzato Il Signore degli Anelli, The Amazing Race e Queer Eye, The Quest – L’Impresa dei Paladini è un’innovativa e coinvolgente serie ibrida di competizione che porta otto veri teenager (Paladini) nel fantastico mondo fittizio di Everealm, dove devono salvare un regno portando a compimento un’antica profezia. Nel corso della serie composta da otto episodi, questi eroi saranno immersi in un mondo fantastico che prende vita, compresi: un castello, i regnanti, molteplici specie di creature magiche e una strega intenta alla distruzione e alla ricerca del potere.

The Quest – L’Impresa dei Paladini unisce i migliori elementi di contenuti scripted e unscripted creando una serie di competizioni coinvolgenti dove fantasia e realtà si scontrano, mentre i ragazzi competono in sfide in un mondo fantastico completamente ricostruito, ricco di avventure. La mente, il corpo e l’anima di ogni Paladino saranno messi alla prova con continue sorprese dietro ogni angolo di questa terra sconosciuta, che li porterà a cambiare non solo il destino di Everealm, ma anche il loro.

“Stiamo facendo qualcosa di magico che non è mai stato fatto a questo livello. Stiamo prendendo persone reali e le mettiamo in una storia di fantasia completamente ricreata, concepita e costruita dai migliori artigiani di ogni settore cinematografico”, hanno affermato Jane Fleming e Mark Ordesky, executive producer, Court Five. “Sarà un viaggio per veri eroi, un’esperienza coinvolgente e reale per questi otto teenager, che si trasformeranno davanti ai vostri occhi. È una nuova ed entusiasmante forma di narrazione”.

“Ciò che rende The Quest – L’Impresa dei Paladini così unico è che si tratta di un vero ibrido tra sceneggiatura e realtà”, hanno dichiarato Elise Doganieri e Bertram van Munster, executive producer, New Media Collective. “È un nuovo genere innovativo in cui mettiamo dei veri adolescenti in un reality e li portiamo in un mondo di fantasia completamente realistico che è costruito su una mitologia sceneggiata di intrighi e avventure recitate insieme agli attori per un’esperienza coinvolgente a tutto tondo”.

“Ci siamo concentrati molto sull’estetica dello show, dal design della produzione a quello dei costumi, assicurandoci che tutto sembrasse autentico. Volevamo che sia i nostri Paladini che il nostro pubblico si sentissero immersi nel mondo epico che abbiamo creato”, hanno detto Michael Williams e Rob Eric, executive producer, from Scout Productions.

The Quest – L’Impresa dei Paladini è prodotto da Court Five, New Media Collective e Scout Production Inc. Jane Fleming e Mark Ordesky (Il Signore degli Anelli) sono gli executive producer per Court Five. Bertram van Munster, Elise Doganieri e Mark Dziak (The Amazing Race) sono gli executive producer per New Media Collective. Rob Eric, Michael Williams e David Collins (Queer Eye) sono gli executive producer per Scout Production Inc.

