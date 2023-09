Disney+ “re” dello streaming: in arrivo Elemental, il film d’animazione evento

L’attesa è finita, cari amanti del cinema e delle emozioni straordinarie! Disney+ ha svelato un regalo straordinario per tutti gli appassionati di animazione: Elemental, il lungometraggio Pixar che ha incantato le sale cinematografiche a giugno, sbarca sulla piattaforma di streaming più amata dal 13 settembre in una raffica di emozioni senza pari.

Immergetevi nell’epico mondo di Ember, la giovane fiamma ardente, e Wade, il ragazzo d’acqua dal cuore d’oro, mentre vivono un’avventura incredibile e sorprendente. Ma le sorprese non finiscono qui! Il 13 settembre, insieme a Elemental, Disney+ ci regalerà anche il dietro le quinte con il documentario “Quando c’è Chimica: La Storia dietro Elemental” e un’esplosione di tenerezza con il cortometraggio dei Pixar Animation Studios “L’appuntamento di Carl con l’amato cane parlante Dug”. E non dimenticate di dare uno sguardo all’incredibile key art che celebra l’arrivo imminente di Elemental su Disney+.

E c’è di più! Per tutti i nuovi clienti e coloro che desiderano riaccendere la magia di Disney+, c’è un’offerta speciale fino al 20 settembre: potrete abbonarvi al servizio al prezzo strabiliante di soli 1,99 € al mese per tre mesi! Non lasciatevi sfuggire questa occasione, visitate il sito Disney+ e preparatevi a vivere un’avventura straordinaria con Elemental!

Elemental, la magia di Pixar continua a incendiare Disney+

Dopo un’estate di fuochi d’artificio al cinema, Elemental, il capolavoro originale Disney e Pixar, è pronto a infiammare il vostro cuore direttamente su Disney+! Questo straordinario lungometraggio è stato accolto da ovazioni in tutto il mondo, incassando ben 480 milioni di dollari e diventando uno dei 10 film più apprezzati del 2023.

Lasciatevi trasportare nell’affascinante Element City, un luogo dove i quattro elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – convivono in un equilibrio delicato. La storia ci presenta Ember, una giovane fiamma di Fuoco con un brillante senso dell’umorismo, e Wade, un ragazzo d’Acqua empatico e divertente. La loro amicizia straordinaria metterà alla prova le loro convinzioni e ci regalerà emozioni indimenticabili.

Dietro l’arte cinematografica di Elemental, troviamo il genio di Peter Sohn alla regia e Denise Ream, produttrice, mentre Pete Docter brilla come produttore esecutivo. La sceneggiatura è stata curata con maestria da John Hoberg, Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto che porta la firma di Sohn, Hoberg, Likkel e Hsueh.

In questa magica avventura, le voci italiane dei personaggi sono state affidate a talenti straordinari: Valentina Romani incendia lo schermo nel ruolo di Ember, mentre Stefano De Martino trasmette empatia pura come Wade. Serra Yilmaz e Hal Yamanouchi portano a nuova vita i genitori di Ember, Cinder e Bernie. E attenzione agli appassionati di MotoGP, perché il campione Francesco Bagnaia fa un cameo speciale nel ruolo di “Pecco”. Elemental è un’esperienza che non potete permettervi di perdere!