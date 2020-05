Disney + rende disponibile la colonna sonora di Lilli e il Vagabondo “E’ un Briccone” cantata da Arisa

Universal Music Italia ha rilasciato la colonna sonora digitale del film Lilli e il Vagabondo, attualmente disponibile in streaming su Disney+. L’album include nuove versioni di classici come “Bella Notte” e “È un Briccone”/“He’s a Tramp”, interpretata da Arisa nella versione italiana e, nella versione originale, dalla talentuosa attrice e cantautrice Janelle Monáe. Le musiche sono composte da Joseph Trapanese (The Greatest Showman, TRON: Legacy), che è anche il produttore esecutivo.

I filmmaker hanno coinvolto il compositore Joseph Trapanese per creare una colonna sonora originale che fosse nostalgica e contemporanea allo stesso tempo: la musica esplora il periodo storico e le origini del jazz.

“È un vero onore essere incaricato dell’eredità musicale del film Disney Lilli e il Vagabondo”, afferma Trapanese. “Ho lavorato scrupolosamente insieme a Charlie Bean per celebrare il film originale mantenendo lo spirito dei brani classici, ma senza aver paura di esplorare i vantaggi offerti dalla produzione moderna, per dare vita a un’identità musicale in linea con i nostri giorni. L’ambientazione americana nei primi anni del ventesimo secolo ci ha ispirato a inserire la musica tradizionale di New Orleans e il genere musicale Americana nella struttura del film. Grazie al talento di Janelle Monàe, della tromba solista Nicholas Payton e della nostra orchestra, band e coro hollywoodiani, di 125 elementi, siamo riusciti a creare una musica distintiva per il film Lilli e il Vagabondo di questa generazione, che speriamo appassionerà il pubblico per le prossime generazioni”.

Qui sotto potete vedere il video della canzone:

Nella versione italiana Arisa interpreta con la sua splendida voce “È un Briccone”/“He’s a Tramp”, una delle canzoni più iconiche del film d’animazione (scritta e interpretata da Peggy Lee nella versione originale). Un altro brano classico del film, “Bella Notte”, è ora interpretato nella versione originale da F. Murray Abraham e Arturo Castro, rispettivamente nei panni di Tony e Joe.

Nella versione originale, Kiersey Clemons canta la ninna nanna “La La Lu”, oltre a un brano intitolato “Peace on Earth”. “Gianni Caro e Tesoro compongono musica insieme e l’idea è che abbiano scritto la ninna nanna per la loro bambina”, afferma Clemons. “C’è sempre della musica nella loro casa: si sentono cantare insieme, come una famiglia, ed è molto dolce”.

Tra le nuove canzoni sono presenti anche “That’s Enough”, interpretata ancora una volta da Monáe nella versione originale, e “What a Shame”, scritta e interpretata da Nate “Rocket” Wonder e Roman GianArthur nella versione originale. Wonder e GianArthur di Wondaland Productions, la squadra creativa di Monáe, hanno scritto e prodotto anche “That’s Enough”, oltre che prodotto e prestato la voce nei cori per il brano “È un Briccone”/“He’s a Tramp”.

