Disney rilascia lo sneak peek di metà stagione della serie animata What If…?

È disponibile lo sneak peek di metà stagione di What If…? che mostra le sorprese in serbo negli ultimi quattro episodi della prima serie animata targata Marvel Studios, disponibile in esclusiva su Disney+. Osservate i più grandi eroi del multiverso mentre esplorano realtà alternative in rotta di collisione verso un finale indimenticabile.

Potete vederlo qui sotto:

What If…? rimescola le carte del Marvel Cinematic Universe, reimmaginando i celebri eventi dei film in modo inaspettato. La prima serie animata dei Marvel Studios si concentra su diversi eroi del MCU e, nella versione originale, comprende le voci di star che ritornano ad interpretare i rispettivi ruoli. La serie è diretta da Bryan Andrews mentre Ashley Bradley è la capo sceneggiatrice.

Ci sono 9 episodi in totale sviluppati e la maggior parte del cast del MCU ha ripreso i propri ruoli nella serie.

Ogni episodio esamina i film passati inclusi nella Infinity Saga, ma ognuna delle storie presenterà una differenza chiave che mostra come la storia si sarebbe svolta se le cose fossero andate diversamente. L’Osservatore, il narratore della serie, è doppiato da Jeffrey Wright.

Alcune delle storie includono T’Challa come Star-Lord; Zombie Captain America che attacca Bucky Barnes; Peggy Carter nel ruolo del Capitano Carter, e Steve Rogers con armature mech dieselpunk.

Il cast vocale comprende Michael B. Jordan come Killmonger, Sebastian Stan come Bucky Barnes, Josh Brolin come Thanos, Mark Ruffalo come Bruce Banner / The Hulk, Tom Hiddleston come Loki, Samuel L. Jackson come Nick Fury, Chris Hemsworth come Thor, Hayley Atwell come agente Peggy Carter, Chadwick Boseman come pantera nera, Karen Gillan come nebulosa, Jeremy Renner come Hawkeye, Paul Rudd come Ant-Man, Michael Douglas come Hank Pym, Neal McDonough come Dum Dum Dugan, Dominic Cooper come Howard Stark, Sean Gunncome Kraglin, Natalie Portman come Jane Foster, Taika Waititi come Korg, Toby Jones come Arnim Zola, Djimon Hounsou come Korath, Jeff Goldblum come Grandmaster e Michael Rooker come Yondu.

