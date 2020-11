Disney: rilasciato un nuovo corto a tema natalizio

Manca ancora più di un mese a Natale, e per quanto possa detestare i festeggiamenti prematuri non si può non condividere questo nuovo regalino firmato Disney.

La Disney è una delle major cinematografiche, e non solo, più potenti del mondo. Celebre per aver creato alcuni dei personaggi più iconici di tutta la storia dell’uomo e per aver prodotto alcuni dei film d’animazione più importanti e belli di sempre, è anche bene ricordare che trai suoi tanti grandi prodotti abbiamo diversi cortometraggi molto interessanti.

Molti di questi brevi film sono tutti disponibili su Disney+, tra cui il meraviglioso Destino nato dalla collaborazione tra Walt Disney e Salvador Dalí, ma recentemente sul web ne è spuntato uno nuovo di zecca a tema natalizio e estremamente commovente.

Il corto in questione in realtà è uno spottone, ma lo sviluppo dei personaggi attraverso un’ottima regia e un morbido montaggio sono degni di un cortometraggio in tutto e per tutto. Inoltre, per gli appassionati di animazione questo corto potrà lasciare molti a bocca aperta, in quanto Disney ha ancora una volta dimostrato il livello di realismo che sono in grado di raggiungere anche solo con uno spot del genere.

Buona visione.

