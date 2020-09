Disney rimanda il D23 Expo al 2022

Brutte notizie per i fan di Disney, in quanto il D23 Expo è stato rinviato di un anno rispetto a quelli che erano i piani iniziali.

Col fatto che la Disney detiene i diritti cinematografici di grandi franchise quali Star Wars, Marvel Cinematic Universe, Pixar e tanti altri, quando si tratta di annunci e aggiornamenti riguardo i vari prodotti cinematografici, e non solo, c’è sempre un grande fermento nell’aria. In particolare quando si tiene il D23 Expo: una fiera a cadenza biennale durante la quale la Disney mette “in vetrina” tutto quello che ha in serbo per i prossimi anni.

L’ultimo D23 si è tenuto l’anno corso e pertanto il prossimo si terrà nel 2021. O meglio, si sarebbe dovuto tenere nel 2021.

Giunge oggi la notizia che la Disney ha deciso di posticipare il prossimo D23 Expo al 2022, in concomitanza con centesimo anniversario della creazione della celebre major. In particolar modo l’evento si terrà al 9 all’11 settembre sempre presso il centro convegni di Anaheim.

Uno slittamento dovuto all’incerto andamento dell’emergenza del Coronavirus, che continua a creare grandi problemi in tutto il mondo e chissà per quanto la situazione andrà avanti in questo modo.

Qui di seguito trovate il tweet che annuncia ufficialmente lo slittamento.

An update regarding #D23Expo: The Ultimate Disney Fan Event: pic.twitter.com/4v6cG8AvOA — Disney D23 (@DisneyD23) September 28, 2020

