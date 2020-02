Disney rivela le date d’uscita di The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision

Disney ha annunciato che 26,5 milioni di abbonati si sono iscritti al servizio di streaming Disney + sin dal suo lancio, e Bob Iger ci ha anche fornito dati temporali più specifici per la seconda stagione di The Mandalorian e la prima dei tanto attesi spettacoli Marvel.

Sebbene non siano state rivelate date specifiche, siamo stati informati che The Falcon and The Winter Soldier saranno presentati in anteprima questo agosto, seguiti dalla seconda stagione di The Mandalorian in ottobre e WandaVision a dicembre.

Iger ha anche annunciato che hanno “altre sette serie Marvel in varie fasi di sviluppo o pre-produzione”. Di questi, solo cinque sono attualmente note (She-Hulk, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight e What If?), quindi alcuni aggiornamenti interessanti potrebbero essere imminenti.

Inoltre, alcuni spin-off sono stati presi in considerazione per alcuni dei personaggi secondari di The Mandalorian.

The Falcon and The Winter Soldier – A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura attorno al globo che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza. La nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo scrittore capo.

WandaVision – la serie dei Marvel Studios fonde lo stile delle sitcom classiche con l’universo cinematografico Marvel in cui Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) – due esseri superpotenti che vivono la loro vita ideale – iniziano a sospettare che non tutto sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman; Jac Schaeffer è capo scrittore.

Qui sotto potete vedere il video annuncio di Disney + andato in onda durante il Super Bowl:

