Disney+: rivelate le nuove date d’uscita per ‘The Falcon and the Winter Soldier’ e ‘WandaVision’

Dopo i ritardi causati dal Covid-19, sono state rivelate le nuove date d’uscita per The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision.

Finalmente anche noi italiani abbiamo Disney+, ci siamo gustati la prima stagione di quel gioiello che è The Mandalorian, e ora aspettiamo di dare uno sguardo ai prossimi prodotti esclusivi per Disney+, tra cui The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, che debutteranno come le prime serie tv legate al Marvel Cinematic Universe con protagonisti i personaggi principali dei film.

Inizialmente le due serie sarebbero dovute uscire sulla piattaforma rispettivamente ad agosto e a dicembre 2020. Il Coronavirus ha però fermato le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, ma non la post-produzione di WandaVision (visto che le riprese della serie erano terminate ben prima dell’inizio della pandemia).

Quest’oggi vi riportiamo un tweet di aggiornamento, pubblicato dall’account ufficiale di Disney+, che rivela, rispondendo ad un abbonato, che WandaVision arriverà sempre a dicembre 2020, mentre The Falcon and the Winter Soldier approderà in autunno (in un mese ancora non specificato ma probabilmente ottobre o novembre) 2020.

Hi there, The Falcon and The Winter Soldier will premiere on Disney+ in fall 2020 and Wanda Vision is expected to debut in December 2020 on Disney+. Let us know anything you'd like to see added in the future here https://t.co/Lg7hfi84VG. We look forward to assisting you! — Disney+ Help (@DisneyPlusHelp) May 22, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...