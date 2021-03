Disney sposta di nuovi tanti dei suoi film compresi Cruella e Black Widow

La Disney sta scuotendo il suo programma di rilascio estivo. Martedì lo studio ha annunciato un enorme cambio delle date di uscita dei suoi film, spostando diversi film e rivelando che altri – come Cruella e Black Widow – stanno arrivando su Disney +.

Cruella e Black Widow seguiranno le orme di Mulan e Raya e L’ultimo Drago, arrivando in anteprima sia nei cinema che su Disney +, disponibile pagando il Premium Access sul servizio di streaming. Cruella, che vede nel cast Emma Stone nei panni dell’iconico villain, sarà presentato in anteprima il 28 maggio, mentre Black Widow con Scarlett Johansson arriverà il 9 luglio.

Nel frattempo, il prossimo film della Pixar, Luca, sta saltando completamente l’uscita nelle sale americane e sarà disponibile esclusivamente per lo streaming su Disney +, a partire dal 18 giugno.

La Disney ha anche annunciato nuove date di uscita per molti dei suoi film: la commedia d’azione di Ryan Reynolds, Free Guy, uscirà nelle sale il 13 agosto, mentre Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è ora previsto per il 3 settembre. Le date di uscita sono state posticipate anche per The King’s Man (ora disponibile il 22 dicembre), Deep Water (14 gennaio 2022) e Death on the Nile (11 febbraio 2022).

I fan della Disney hanno iniziato a chiedersi se film come Black Widow o Cruella potessero passare a Disney + dopo che la pandemia in corso ha costretto diversi studi cinematografici a rendere le loro uscite cinematografiche disponibili per lo streaming. Black Widow, in particolare, ha avuto una strada lunga e accidentata verso lo schermo, originariamente previsto per i cinema a maggio 2020, prima di essere respinto più volte.

