Disney sposta diverse date d’uscita dei suoi film compresi Avatar, Mulan e tre film di Star Wars

La Walt Disney Company ha rilasciato oggi un nuovo programma di uscita per il cinema, togliendo Mulan dal programma attuale e spostando un certo numero di progetti di Star Wars e Avatar, tra gli altri, lungo la linea alla luce dell’ondata di nuovi casi di COVID-19 e il modo in cui sta influenzando la riapertura della maggior parte dei cinema sul mercato statunitense.

THE EMPTY MAN (20th) datato in precedenza 8/7/20 passa al 4/4/20

LA STORIA PERSONALE DI DAVID COPPERFIELD (Searchlight) precedentemente fissato per il 14/8/20 passa al 28/08/20

MULAN (Disney) precedentemente fissato per il 21/08/20 non ha più una data

DEATH ON THE NILE (20), in precedenza fissato per il 09/10/20, passa al 23/10/20

THE FRENCH DISPATCH (Searchlight) precedentemente fissato per il 16/10/20 è ora senza data

THE LAST DUEL (20th) precedentemente fissato per il 25/12/20 e 1/8/21 passa al 15/10/21

ANTLERS (Searchlight) è ora fissato per il 19/02/21

UNTITLED 20TH CENTURY (20th) precedentemente fissato per il 10/1/21 è stato rimosso dal programma

UNTITLED 20TH CENTURY (20th) precedentemente fissato per il 22/10/21 è stato rimosso dal programma

UNTITLED DISNEY LIVE ACTION (Disney) precedentemente fissato per il 19/11/21 passa al 17/12/21

AVATAR 2 (20Th) precedentemente fissato per il 17/12/21 passa al 16/12/22

AVATAR 3 (20 °) precedentemente fissato per il 12 / 22/23 si sposta al 20/24/24

AVATAR 4 (20 °) precedentemente fissato per il 19/12/25 si sposta al 18/12/26

AVATAR 5 (20 °) precedentemente fissato per il 17/27/27 si sposta al 12/22/28

UNTITLED STAR WARS (Disney) precedentemente fissato per il 16/12/22 si sposta al 22/12/23

UNTITLED STAR WARS (Disney) precedentemente fissato per il 20/12/24 si sposta al 19/12/25

UNTITLED STAR WARS (Disney) precedentemente fissato per il 18/12/26 passa al 17/12/27

