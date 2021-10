Disney sposta le date dei suoi prossimi film Marvel e alcuni progetti senza titolo

Fan della Marvel, preparatevi ad aspettare ancora un po’ per vedere Doctor Strange, Thor e Black Panther tornare al cinema.

Stando alle informazioni, la Disney ha ritardato i piani di uscita per diversi film, tra cui Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder e Black Panther: Wakanda Forever.

Il principale cambio di date di uscita arriva dopo che Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings della Marvel ha consolidato il suo posto come successo al botteghino dell’era della pandemia, e prima di Eternals, il titolo MCU previsto per il 5 novembre. Disney ha messo Black Widow con Scarlett Johansson, il prequel di Cruella e l’avventura animata Raya e l’ultimo drago su Disney Plus lo stesso giorno delle rispettive prime cinematografiche, ma adesso lo studio ha riaffermato il suo impegno sul grande schermo per la sua lista post-pandemia. I film in programma per il 2022 e oltre verranno proiettati esclusivamente nei cinema per 45 giorni prima di passare alle piattaforme digitali.

Qui sotto potete dare un’occhiata al calendario aggiornato con le nuove date d’uscita:

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS (Disney) precedentemente datato 25/03/22 si sposta al 06/05/22

THOR: LOVE AND THUNDER (Disney) precedentemente datato il 6/5/22 si sposta al 8/7/22

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER (Disney) precedentemente datato il 8/7/22 si sposta al 11/11/22

FILM SENZA TITOLO DI INDIANA JONES (Disney) datata in precedenza il 29/07/22 passa al 30/06/23

FILM LIVE ACTION DISNEY SENZA TITOLO (Disney) in precedenza datato 14/07/23 è stato rimosso dal programma

THE MARVELS (Disney) precedentemente datato 11/11/22 si sposta al 17/02/23

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA (Disney) precedentemente datato 17/02/23 passa al 28/07/23

FILM MARVEL SENZA TITOLO (Disney) precedentemente datato il 28/07/23 è stato rimosso dal programma

FILM MARVEL SENZA TITOLO (Disney) precedentemente datato il 6/10/23 è stato rimosso dal programma

FILM 20TH CENTURY SENZA TITOLO (20th) precedentemente datato il 20/10/23 è stato rimosso dal programma

FILM MARVEL SENZA TITOLO (Disney) datato in precedenza il 10/11/23 si sposta al 3/11/23

