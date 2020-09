Disney sposta le date di Black Widow, West Side Story, Eternals e Assassinio sul Nilo

La Disney ha posticipato di diversi mesi l’uscita di blockbuster autunnali come Black Widow della Marvel, West Side Story di Steven Spielberg e Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh. I risultati sono cattive notizie per il settore fieristico, che deve affrontare forti venti contrari dopo la chiusura da mesi a causa del coronavirus.

Lo studio ha mantenuto la data di uscita di fine novembre di Soul della Pixar, sorprendendo alcuni nel settore che si aspettavano che il film animato per famiglie si sarebbe trasferito in un secondo momento o sarebbe uscito su Disney Plus.

Le mosse hanno innescato una cascata di cambio di programmazione che sconvolgeranno il panorama cinematografico per mesi. Altre uscite Marvel, come Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli e Eternals debutteranno tutte più in profondità nel 2021.

Black Widow, con Scarlett Johansson, avrebbe debuttato il 6 novembre, una data che ha iniziato a sembrare sempre più improbabile poiché le sale cinematografiche sulle coste rimanevano chiuse. Era stato precedentemente lasciato intendere che la Disney stava pensando a un nuovo momento per distribuoire i film sul grande schermo dopo la deludente prestazione di Tenet di Christopher Nolan negli Stati Uniti e il ritardo di Wonder Woman 1984. Black Widow uscirà ora il 7 maggio 2021.

Assassion sul Nilo uscirà il 18 dicembre 2020, lasciando la sua postazione originale del 23 ottobre, mentre West Side Story, che segna la prima incursione di Spielberg nei mondo dei musical, avrebbe dovuto essere un concorrente chiave degli Academy Awards. ma adesso verrà lanciato un anno dopo il previsto, il 10 dicembre 2021 anziché il 18 dicembre 2020.

Infine, Eternals debutterà il 5 novembre 2021. In precedenza era datato 12 febbraio 2021.

