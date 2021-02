Disney + sta sviluppando una serie collegata a Black Panther incentrata sul Wakanda

Disney + sta sviluppando una serie su Black Panther incentrata sul Regno di Wakanda, come annunciato lunedì.

La serie sarà sviluppata dal co-sceneggiatore e regista di Black Panther, Ryan Coogler, che attualmente sta anche lavorando al sequel del film, Black Panther 2. La società di Coogler, Proximity Media, ha firmato un contratto televisivo quinquennale con la Disney.

“Con Black Panther, Ryan ha dato vita a una storia rivoluzionaria e a personaggi iconici in un modo reale, significativo e memorabile, creando un momento culturale di svolta”, ha dichiarato Bob Iger, CEO della Disney. “Siamo entusiasti di rafforzare il nostro rapporto con lui e non vediamo l’ora di raccontare altre grandi storie con Ryan e il suo team.”

Coogler ha detto che la sua azienda lavorerà anche a una serie TV per “tutti i fantastici studios sotto l’ombrello della Disney”.

“Siamo particolarmente entusiasti di fare il nostro primo salto in tv assieme a Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e i loro partner dei Marvel Studios, dove per lavorare a stretto contatto su spettacoli per Marvel selezionati per Disney +”, ha detto Coogler . “Siamo già coinvolti in alcuni progetti che non vediamo l’ora di mostrarveli.”