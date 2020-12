Disney starebbe per annunciare una significativa espansione dell’universo di Star Wars

Quest’anno non c’è Star War sul grande schermo da guardare mentre il Natale si avvicina, con la Skywalker Saga che si è conclusa una volta per tutte (o, almeno per ora). Per fortuna, abbiamo avuto puntate settimanali di The Mandalorian per farci andare avanti, ma con solo due capitoli rimasti alla fine della stagione 2, il futuro di Star Wars rimane un po’ oscuro.

I prossimi spettacoli di Cassian Andor e Obi-Wan rimangono un po’ nell’oscurità, e c’è una sfilza di lungometraggi annunciati – la trilogia di Rian Johnson, il progetto Taika Waititi, quello a cui Kevin Feige è legato – che rimangono in gran parte ambigui e sotto una fitta coltre di mistero.

Ma ciò potrebbe cambiare molto presto: secondo il New York Times, la Disney sta per annunciare “una significativa espansione dell’universo di Star Wars” come parte della imminente presentazione per gli investitori, che probabilmente chiarirà quali film e serie sono concreti e quando potremmo aspettiamo che arrivino. Si pensa che gran parte Investor Call si concentrerà su progetti per Disney +, tra cui anche un film di Pinocchio live-action con Tom Hanks nei panni di Geppetto, oltre a progetti teatrali.

Per la voce pare indicare ci siano diversi progetti a tema Star Wars nei piani della Disney, e non solo quelli già citati qui sopra, ma anche uno da Leslye Headland di Russian Doll, e The Bad Batch di Dave Filoni, ambientata dopo il finale di Clone Wars. In ogni caso, dovremmo apparentemente aspettarci un “tesoro in arrivo con le dimensioni di una Morte Nera”.

Con la Investor Call che si terrà oggi (giovedì) a Los Angeles si spera che ulteriori aggiornamenti concreti arriveranno nelle prossime 24 ore. Nel frattempo, mettiamo insieme le nostre teste e elaboriamo un piano su come esattamente Mando possa risolvere il principale cliffhanger dall’epico episodio della scorsa settimana di The Mandalorian.

