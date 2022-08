Disney+ supera Netflix nel numero di abbonati; in arrivo un aumento di prezzo negli USA

La Disney ha recentemente riportato i suoi guadagni del terzo trimestre per il 2022 e uno dei titoli principali è stato che la società ha ora accumulato 221,1 milioni di abbonati nel suo portafoglio di servizi di streaming. Ciò include Disney+ (152,1 milioni), Hulu (46,2 milioni) ed ESPN+ (22,8 milioni). Ciò rende Disney il re della collina superando Netflix, che attualmente ha 220,7 milioni di abbonati in tutto il mondo. C’è un nuovo campione! Ma c’è anche un enorme, molto importante avvertimento per la vittoria.

Secondo Variety, la Disney in realtà guadagna un po’ meno per abbonato rispetto a Netflix. Ad esempio, Disney+ genera solo il 39% circa delle entrate per ogni abbonato rispetto a Netflix. Il ricavo medio per utente (ARPU) è attualmente particolarmente cupo all’estero per House of Mouse. Disney+ Hotstar, l’offerta internazionale dell’azienda nella regione dell’Asia del Pacifico, rappresenta il 38% della base di abbonati Disney+. Tuttavia, l’ARPU è di soli $ 1,20 al mese nel trimestre più recente. Per fare un confronto, Netflix ha avuto un ARPU di $ 8,83 al mese nella regione dell’Asia del Pacifico. Davvero un netto contrasto.

Da un lato, la Disney è in testa nella categoria sempre più importante degli abbonati complessivi in ​​un momento in cui la crescita degli abbonati sta rallentando, eppure quando si tratta di profitti la Disney è indietro.

Non dimentichiamo che Netflix ha avuto un enorme vantaggio sulla concorrenza, aprendo la strada dello streaming e costringendo Hollywood a rimodellare se stessa. Netflix è il motivo per cui il panorama dei media appare come appare, ed è per questo che è un passo avanti rispetto alla maggior parte della concorrenza, ad eccezione della Disney. Netflix ha anche avuto anni per aumentare lentamente ma inesorabilmente i prezzi, massimizzando le entrate da quella grande base di abbonati.

Disney+, nel frattempo, è entrata nel mercato con un prezzo estremamente interessante di $ 6,99. Ciò lo ha reso un’offerta a basso rischio per la maggior parte dei consumatori. Inoltre, il Disney Bundle (non in Italia), che include Disney+, Hulu ed ESPN+ in sconto, è diventato eccezionalmente popolare, favorendo la crescita di tutti e tre i servizi. La Disney stava giocando a un gioco a ribasso nel costo per accumulare abbonati all’inizio. Non dimentichiamo inoltre che Disney+ non ha ancora tre anni, il che significa che è riuscita a superare Netflix in termini di abbonati complessivi in ​​una finestra molto breve.

Tutto ciò significa che la Disney ha ancora molto tempo per spremere il lato entrate dai suoi 221,1 milioni di abbonati. A tal fine, un aumento dei prezzi arriverà entro la fine dell’anno quando arriverà la versione di Disney+ supportata dalla pubblicità. Quindi sì, la Disney attualmente sta realizzando meno entrate, ma tutto questo sembra essere parte del piano.

A quanto sembra, a partire dall’8 dicembre, Disney+ Basic costerà $7,99 al mese, lo stesso prezzo che attualmente costa Disney+ senza pubblicità. E la versione senza pubblicità, che si chiamerà Disney+ Premium, costerà $10,99 al mese o $109,99 all’anno, con un aumento di $3 al mese o di $30 all’anno. Per ora questi dettagli sono per gli USA, quindi non sappiamo come cambierà da noi in Italia.

