District 10: Neill Blomkamp dice che il film sarà il più “essenziale e semplice” possibile

Lo scrittore e regista di District 9, Neill Blomkamp, pensa che l’attesissimo sequel del film, District 10, sarà il più “essenziale e semplice” possibile.

Mentre le voci giravano da tempo intorno a un seguito del film di fantascienza nominato all’Oscar, il nuovo film non è stato ufficialmente confermato fino a febbraio. La sceneggiatura di District 10 è attualmente ancora in fase di sviluppo e viene scritta da Blomkamp, ​​dalla co-sceneggiatrice Terri Tatchell e dall’attore Sharlto Copley.

Il film originale si è rivelato un successo strepitoso per Blomkamp nel 2009. Il film è ambientato in una versione immaginaria di Johannesburg, in Sudafrica, dove gli alieni sono arrivati ​​sulla Terra e vengono confinati nei bassifondi in un’area nota come Distretto 9. Quando una coppia aliena, padre e figlio tentano una fuga dal distretto per tornare al loro pianeta natale, incontrano un umano di nome Wikus (Copley) che è diventato vittima di una mutazione extraterrestre.

Dopo il grande successo di District 9, Blomkamp ha diretto Elysium (2013) e Chappie (2015), prima di scrivere e dirigere il film horror Demonic nel 2021. Ora, 12 anni dopo il primo film di grande successo, il regista sudafricano-canadese punta al Distretto 10.

Blomkamp ha detto a THR che mira a mantenere il tanto atteso sequel “il più essenziale e semplice” possibile. Il regista dice che non vuole cadere nella trappola di altri sequel, aumentando pesantemente la produzione di District 10. Blomkamp pensa che il progetto follow-up rispecchierà in gran parte l’approccio del film originale.

“Penso che l’approccio del primo film sia corretto; è solo una questione di sceneggiatura… Se c’è qualcosa in più nella sceneggiatura, allora hai bisogno di un po’ più di soldi. Ma penso che sarebbe ancora così essenziale e semplice, come lo voglio fare, diventando comunque più dinamico e creativo e, personalmente, mi piace.”

