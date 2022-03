DMZ: ecco il trailer della serie DC/Vertigo di HBO Max con Rosario Dawson

HBO Max ha pubblicato un trailer di DMZ, la prossima serie basata sul fumetto DC/Vertigo di Brian Wood e Riccardo Burchielli.

Con Rosario Dawson come protagonista, la serie è incentrata su una donna in una Manhattan devastata dalla guerra che viaggia in una zona smilitarizzata per ritrovare il figlio perduto.

Il titolo è stato in fase di sviluppo nel corso degli anni, e alla fine è diventato una realtà quando Dawson ha firmato, con il produttore esecutivo Ava DuVernay (Naomi) a bordo per dirigere il pilot e produrre la serie. Benjamin Bratt recita nella serie al fianco di Dawson.

Un primo teaser è stato rilasciato durante DC FanDome in ottobre, ma questo fornisce una closer-look esteso al progetto.

“Non potrei essere più entusiasta di portare questa epopea sullo schermo con i miei partner che spingono i confini della WBTV e di HBO Max, un cast sublime guidato da Rosario e Benjamin, e la mia partner e amica, l’inimitabile e sempre stimolante Ava DuVernay”, ha detto Patino in una nota. “DMZ offre un parco giochi esplosivo che, più di ogni altra cosa, esalta la resilienza della comunità e dello spirito umano. Non vedo l’ora di donare questa serie ai fan sfegatati dei fumetti e ai nuovi spettatori.”

Potete vedere il trailer qui sotto, ricordandovi che la serie debutterà il 17 marzo:

