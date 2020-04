Doctor Strange 2: aggiunto lo scenografo di Avatar e Il grande e potente Oz al film?

La pre-produzione di Doctor Strange in The Multiverse of Madness continua da remoto mentre un altro pezzo importante del puzzle della produzione va andato al suo posto.

Leggi anche: Eva Green non ha mai avuto conversazioni con la Marvel per la parte di Incubo

Secondo un nuovo aggiornamento su IMDbPro, il sequel di Doctor Strange ha aggiunto lo scenografo Robert Stromberg alla crew. Stromberg potrebbe essere meglio conosciuto per il suo ruolo di scenografo nell’Avatar di James Cameron, ma altri importanti crediti sul suo curriculum includono Il grande e potente Oz di Sam Raimi e Alice nel paese delle meraviglie di Tim Burton. Ha vinto anche un paio di Oscar per il suo lavoro su Avatar e Alice nel paese delle meraviglie.

Robert Stromberg (‘Avatar’, ‘Oz The Great and Powerful’) is reportedly set to serve as production designer on Sam Raimi’s ‘DOCTOR STRANGE: IN THE MULTIVERSE OF MADNESS’. (Source: @imdbpro) pic.twitter.com/fL1AfB1DdK — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 12, 2020

Sebbene alcuni dei suoi riconoscimenti più importanti arrivino dal design della produzione, Stromberg è stato anche assunto dalla Disney per dirigere Angelina Jolie in Maleficent, il suo debutto alla regia. Precedentemente, lui e la sua compagnia hanno lavorato come importanti fornitori di effetti visivi, lavorando su qualsiasi cosa, dal Trono di Spade ai Pirati dei Caraibi, da Il Labirinto del Fauso a Kull the Conqueror.

Leggi anche: quando Jesscia Chastain rifiutò un ruolo con classe

Doctor Strange è un film del 2016 con Scott Derrickson alla regia, su una sceneggiatura di C. Robert Cargill e dello stesso Derrickson, basata sui fumetti di Stan Lee e Steve Ditko, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia è a cura di Ben Davis, mentre la colonna sonora è composta da Michael Giacchino.

Nel cast Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange / Dormammu), Chiwetel Eijofor (Karl Mordo), Rachel McAdams (Christine Palmer), Mads Mikkelsen (Kaecilius), Benedict Wong (Wong), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West) e Tilda Swinton (Antico).

Mi piace: Mi piace Caricamento...