Doctor Strange 2: Danny Elfman svilupperà la colonna sonora del film

Danny Elfman collaborerà nuovamente con i Marvel Studios per sviluppare la colonna sonora di Doctor Strange 2 di Sam Raimi.

Manca ancora più di un anno all’arrivo nelle sale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma il leggendario compositore Danny Elfman ha recentemente confermato che firmerà la colonna sonora del sequel, con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e il nuovo arrivato Xochitl Gomez. Elfman ha già lavorato ad Avengers: Age of Ultron per i Marvel Studios, oltre a Spider-Man e Spider-Man 2 di Sam Raimi prima dell’avvento del MCU.

Durante una conversazione con Inverse, Danny Elfman ha confermato il suo coinvolgimento nel sequel di Doctor Strange, anche se ha sottolineato che non inizierà subito a lavorare sulla colonna sonora, nonostante ci siano alcune registrazioni che la troupe sta usando sul set.

Si spera che con WandaVision che inizia a prepararsi alla sua fine, avremo un’idea migliore di come il sequel del film con Benedict Cumberbatch utilizzerà Scarlet Witch.

