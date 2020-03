Doctor Strange 2: Eva Green non ha mai avuto conversazioni con la Marvel per la parte di Incubo

Presto, Doctor Strange in the Multiverse of Madness inizierà la propria produzione nella speranza di settare la data di uscita il prossimo maggio.

Da quando il primo film di Doctor Strange è stato lanciato nei cinema anni fa, ci sono state crescenti speculazioni sul fatto che il big bad del sequel sarebbe apparso essere Incubo, e molti fan che suggeriscono che i Marvel Studios potrebbero cambiare un po’ le carte in tavola e scegliere un’attrice per il ruolo. La persona che molti fan vogliono è proprio la meravigliosa Eva Green.

Probabilmente con sgomento per i molti, Green è stata da poco registrata mentre diceva che deve ancora essere contattata da Kevin Feige o il team della Marvel.

“Me? No! Non che io sappia. Niente affatto”, ha recentemente dichiarato l’attrice alla rivista Total Film. “Mi piace l’umorismo nei loro filn. Ho visto il trailer di Black Widow. Non vedo l’ora di vederlo.”

A un certo punto, l’ex regista di Doctor Strange 2, Scott Derrickson, ha espresso interesse a includere il personaggio nel film. Da allora Derrickson e Marvel Studios si sono separati per divergenze creative.

Nei fumetti, Inbuco funge da sovrano della dimensione del sogno. Creato da Stan Lee e Steve Ditko, il cattivo è la prima nemesi di Strange, è interpreta un cattivo alla Freddy Krueger. Con il sequel di Doctor Strange impostato per esplorare il multiverso, Inbuco è sicuramente un cattivo che darebbe filo da torncere allo stregone supremo, tanto più se Strange si imbatterà in nella dimensione sogno.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 7 maggio 2021.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...