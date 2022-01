Doctor Strange 2 potrebbe essere vittima di problemi di diritti circa un particolare personaggio

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sta mantenendo la maggior parte dei suoi spunti di trama segreti, ma il materiale proveniente dal merchandising del secondo film con protagonista Benedict Cumberbatch ha già dato ai fan una quantità significativa di cose su cui speculare.

Per quanto riguarda gli elementi di marketing, il primo trailer di Multiverse of Madness ha rivelato i primi scorci dell’America Chavez di Xochitl Gomez e della Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, accennando anche sottilmente alla storia che si farà più ampia nel film.

In breve, il Multiverso è nel caos, e la colpa è di tutti, dai giganteschi mostri con grossi bulbi oculari e tentacoli, ai malvagi alter-ego dello stesso Strange.

Parlando ulteriormente del primo, la promozione si è spesso concentrata su quello che conosciamo come “Gargantos”, il mostro che può essere visto combattere contro Strange nel trailer. Sebbene Gargantos non sia menzionato per nome nel filmato, i set di giocattoli trapelati hanno rivelato l’identità della creatura. Questo sta cogliendo alcuni fan di sorpresa, considerando che Gargantos opera in gran parte come un antagonista minore nei fumetti di Namor.

Ancora più sorprendente è il fatto che il design di Gargantos, sebbene fedele ai fumetti, somigli molto a quello di Shuma-Gorath. Quel polpo alieno si trova spesso di fronte allo Stregone Supremo nei fumetti, mentre Shuma-Gorath è più prominentemente un antagonista del Dottor Strange. Oltre a ciò, le prime voci su Doctor Strange in the Multiverse of Madness indicavano che Shuma-Gorath avrebbe ricoperto proprio il ruolo di villain.

Con i leak così chiari circa l’introduzione di Shuma-Gorath come cattivo, perché optare invece per Gargantos? Nuove speculazioni indicano che potrebbe trattarsi di una questione di legalità.

Anche se può sembrare che ormai tutti i personaggi Marvel Comics siano sotto la House of Mouse, alcuni rimangono sparsi per Hollywood. Shuma-Gorath è un nome tratto dal racconto di Robert E. Howard del 1967 “La maledizione del teschio d’oro” che presenta Kull il Conquistatore. Shuma-Gorath avrebbe fatto il suo debutto alla Marvel Comics sei anni dopo come antagonista di Doctor Strange in Marvel Premiere #10 del 1973.

Howard è responsabile della scrittura di numerose storie di Conan il Barbaro, di cui la Marvel ha riguadagnato i diritti di licenza dei fumetti nel 2018. Detto questo, i diritti di sfruttamento live-action sono più complicati. A quanto pare, da settembre 2020 Netflix ha ottenuto i diritti sui progetti d’animazione e live-action di Conan e sta attualmente sviluppando una serie live-action incentrata sul famoso barbaro.

Per rendere le cose più complesse, la Universal Pictures ha distribuito un film di Kull il Conquistatore nel 1997. Considerando che Shuma-Gorath è stato introdotto per la prima volta in una storia di Kull, i diritti di quel personaggio potrebbero ancora essere legati alla Universal.

