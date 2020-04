Doctor Strange 2: Sam Raimi pare aver confermato il suo coinvolgimento

Il regista Sam Raimi ha confermato il suo coinvolgimento in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Nel 2016 i Marvel Studios hanno esplorato un nuovo angolo del MCU con l’uscita di Doctor Strange del regista Scott Derrickson. Mentre Scott Derrickson è stato inizialmente annunciato come regista del sequel, è stato successivamente annunciato che non dirigerà più il progetto a causa delle divergenze creative con la Marvel.

Successivamente, è stato riferito che il regista di Spider-Man, Sam Raimi, era in trattative per dirigere il sequel di Doctor Strange, anche se da allora non è stata fatta parola ufficiale sulla questione da parte della Marvel.

Ora, Sam Raimi stesso ha confermato il suo coinvolgimento nel sequel a ComingSoon mentre discuteva del riferimento al personaggio di Spider-Man 2:

“Ho amato Doctor Strange da bambino, ma era sempre una ricerca per Spider-Man o Batman per me, probabilmente era al numero cinque per me dei grandi personaggi dei fumetti. Era così originale, ma quando abbiamo avuto quel momento in Spider-Man 2 non avevo idea che avremmo mai fatto un film su Doctor Strange, quindi è stato davvero divertente per me che per coincidenza quella linea di dialogo fosse nel film. Devo dire che vorrei avere la lungimiranza di sapere che sarei stato coinvolto nel progetto.”

Doctor Strange è un film del 2016 con Scott Derrickson alla regia, su una sceneggiatura di C. Robert Cargill e dello stesso Derrickson, basata sui fumetti di Stan Lee e Steve Ditko, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia è a cura di Ben Davis, mentre la colonna sonora è composta da Michael Giacchino.

Nel cast Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange / Dormammu), Chiwetel Eijofor (Karl Mordo), Rachel McAdams (Christine Palmer), Mads Mikkelsen (Kaecilius), Benedict Wong (Wong), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West) e Tilda Swinton (Antico).

