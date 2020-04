Doctor Strange 2: Scott Derrickson ribadisce la sua approvazione per l’assunzione di Sam Raimi

Scott Derrickson approva che Sam Raimi subentri alla regia di Dottor Strange nel Multiverso della follia.

Derrickson è un regista famoso per film come Sinister e The Exorcism of Emily Rose, ma ora è più conosciuto per aver diretto Doctor Strange per la Marvel. Derrickson era originariamente destinato a tornare per il sequel dopo che il film era stato confermato dalla Disney, ma ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative.

Poco dopo però i fan sono stati rallegrati dalla notizia Sam Raimi era in trattativa per assumere la regia, e ieri in un dichiarazione a proposito del rimando al personaggio in Spider-Man 2, il regista se La Casa ha confermato la sua presenza.

Ora, Derrickson ha ribadito che non ha alcun malessere per essere sostituito.

Sul suo ultimo post su Twitter, Derrickson ha ribadito che approva il fatto che Raimi subentri alla regia di Dottor Strange nel Multiverso della follia. Derrickson ha dichiarato di aver appoggiato Raimi a febbraio, e da allora ha nuovamente parlato della questione. Il tweet di Derrickson può essere letto di seguito.

Getting lots of questions and comments about this today, so I’m reposting this: https://t.co/NK4lXdN8pH — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) April 15, 2020

Adesso non sappiamo molto di Doctor Strange nel Multiverso della follia. Inizialmente si pensava che il film fosse un film horror, ma Kevin Feige in seguito ha spiegato che Doctor Strange 2 non è un film horror, piuttosto un film con alcune “sequenze spaventose”, come PG-13 d’altri tempi tipo Jumanji.

È noto da tempo che Scarlet Witch verrà inclusa nel sequel e che il film si collegherà a WandaVision, ma ci sono molti altri personaggi che si dice possano apparire. Secondo quanto riferito, il film includerà i compagni stregoni di Strange, Fratello Voodoo e Clea, oltre al ritorno di Mordo.

Derrickson ha ripetutamente espresso il suo sostegno a Raimi, e così anche i fan della Marvel. I film horror passati di Derrickson sono stati seri e terrificanti, ma molti film horror di Raimi hanno una bella miscela di commedia e horror, come La Casa 2 e L’armata delle Tenebre.

