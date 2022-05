Doctor Strange 2: Waldron parla degli Illuminati e di come non sia un elemento fan-service

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha fatto il suo esordio nei cinema lo scorso fine settimana, portando gli eventi del Marvel Cinematic Universe verso un lido sorprendente.

Come suggerisce il titolo, il film finalmente apre le porte del multiverso e utilizza quel tropo narrativo per introdurre elementi che i fan desideravano vedere sullo schermo da un po’ di tempo, dai concetti narrativi ai cameo dei personaggi.

Per quest’ultimo dettaglio, parliamo proprio dell’introduzione de Gli Illuminati, che non solo ha visto il ritorno di Patrick Stewart nei panni del Professor X e Anson Mount nei panni di Black Bolt, ma alla fine ha canonizzato John Krasinski come Reed Richards dopo anni di fan che volevano che interpretasse il personaggio.

Mentre parlava a ComicBook del film, lo sceneggiatore di Multiverse of Madness, Michael Waldron, ha parlato se ci fosse stata una qualche pressione per bilanciare quel fan-service ben fatto con ciò di cui la storia del film aveva effettivamente bisogno.

“Certo, immagino”, ha rivelato Waldron. “È facile lasciarsi sedurre dalla comicità o dall’allegria di basso livello, da qualunque cosa. Ma non è mai ciò a cui la Marvel o Sam [Raimi] erano interessati. Si trattava sempre di ciò che è giusto per la storia, cosa è giusto per Steven Strange, cosa è giusto per Wanda. Non si è mai trattato di fan service, in realtà. Era come: ‘Se gli Illuminati troveranno spazio nel film, dovrebbero rappresentare un rimando ai fumetti’, niente di più. Ed è quello che alla fine è venuto fuori con quel super gruppo. Quella era la nostra stella polare.”

Waldron ha anche parlato delle sfide di condensare il multiverso comico – che può diventare incredibilmente complesso – in un unico film di due ore.

“Non vuoi sopraffare il pubblico”, ha spiegato Waldron. “Può facilmente piegarsi sotto tutto questo. Oltre al multiverso, questa è una continuazione della storia di Wanda. È una continuazione della storia di Steven. Non è uno spettacolo come Loki, dove abbiamo avuto il tempo di vivere davvero questi momenti e spiegare loro in modo lento la nostra idea. Dovevamo muoverci velocemente. Si tratta di tenere il pubblico concentrato sul personaggio e cercare di trovarne il cuore della narrazione. La strada che abbiamo preso, ho pensato che fosse la versione più interessante di come sarebbe potuta essere investire completamente nella realtà di un universo alternativo: andare lì, capire che è davvero un posto reale, con poste in gioco reali e personaggi con storie reali.

Doveva avere spessore, non doveva sembrare un ‘salta da un universo all’altro’. Volevamo sentirci come il multiverso e il MCU fossero luoghi reali. Questo è ciò che abbiamo cercato di rendere sullo schermo.”

