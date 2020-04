Doctor Strange: Benedict Cumberbatch indossa un costume diverso in un inedito concept art

Benedict Cumberbatch indossa un nuovissimo costume per Doctor Strange in questo affascinante concept design del film Marvel Studios.

Mentre molti fan hanno adorato il modo in cui i Marvel Studios hanno dato vita al costume di Doctor Strange nella sua avventura da solista, Benedict Cumberbatch ha quasi ottenuto un aspetto completamente diverso per i panni dello Stregone Supremo. Nei fumetti, il costume di Stephen Strange può cambiare a seconda dell’artista e dello scrittore, quindi tradurlo sul grande schermo sarebbe comunque stato un viaggio interessante. Alcuni fan immagineranno immediatamente il colletto incredibilmente esagerato che l’eroe a volte ha nel materiale originale.

Ma il design rivelato dall’artista concept Ryan Meinerding mostra Doctor Strange che indossa un abito blu e oro anziché il suo tipico aspetto rosso e blu. Il design presenta un mantello blu reale con dettagli dorati all’esterno, mentre all’interno presenta un modello di simboli che sono molto probabilmente incantesimi di levitazione o destinati alla protezione.

La maggior parte del costume dell’eroe presenta anche l’iconico design del petto proveniente fumetti. Dai un’occhiata al design alternativo qui sotto:

A proposito dei film Marvel, nei mesi passati vi abbiamo mostrato una serie incredibile di concept art provenienti da Avengers: Infinity War ed Endgame. Vi abbiamo mostrato anche una particolare scena che re-interpretava l’incontro tra L’Antico e Hulk nel 2012 nel Sanctum Sanctorum in modo leggermente diverso, che poi si è mostrata anche in un video.

Vi abbiamo mostrato alcuni concept scartati per scene di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, tra cui alcuni soldati del Wakanda in armatura di Vibranio, mecha e droidi del regno africano, Rocket con un particolare monile che gli ricorda Groot, Doctor Strange e Tony Stark a ruoli invertiti, un confronto onirico fra Hulk e Banner e una scena di morte alternativa per Loki, così come alcune armature aggiuntive di War Machine.

Infine, l’ultima infornata di concept che vi abbiamo mostrato, sempre provenienti da The Art Of Avengers: Endgame, raffiguravano alcune sequenze mai girate del viaggio di Thor a Nidavellir, dove il potente dio nordico nel film riattiva la forgia di Eitri il nano per forgiare la Stormbreaker, alcuni look alternativi di Captain Marvel, Nebula, Rocket e Gamora, e in formato video, ma rimandante a con concept scartato, vi abbiamo mostrato una collaborazione fra Doctor Strange e Spider-Man per salvare i Guardiani della Galassia.

