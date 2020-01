Doctor Strange in Multiverse of Madness: Scott Derrickson lascia il film per divergenze creative

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe è stata annunciata ufficialmente l’anno scorso e ha anticipato molti film e programmi televisivi Disney + verso i quali i fan si sono entusiasti.

Tra i progetti annunciati c’era Doctor Strange in Multiverse of Madness, un attesissimo sequel con al centro lo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch. Secondo un nuovo rapporto di Variety, il film ha subito una battuta d’arresto, dato che Scott Derrickson ha ufficialmente lasciato il progetto come regista. Derrickson, che ha diretto il primo Doctor Strange, rimarrà comunque produttore esecutivo del film.

Derrickson ha confermato la notizia in un tweet dicendo che è “grato” per la collaborazione con lo studio.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.

