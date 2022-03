Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: America Chavez in una nuova immagine da Empire

Se c’è una cosa che abbiamo imparato finora sul Multiverso, è che è, beh, vasto. Ma davvero vasto. Neanche ve lo immaginate quando incredibilmente, enormemente vasto esso sia. Ma ecco la vera domanda: sarà vasto quanto Spider-Man: No Way Home?

Il prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, si espanderà selvaggiamente sui dettagli che piegano la realtà, in particolare quelli presenti in serie Marvel Studios come Loki, What If…?, WandaVision e ovviamente No Way Home.

Ci saranno varianti in abbondanza. Ci saranno universi alternativi strabilianti. Ci saranno, seguendo l’ultimo trailer, i dinosauri. Insomma, follia.

“È un film grande, davvero grande”, promette Cumberbatch. “Sarà una rivolta assoluta. E se togliamo il livello di ambizione che ha, spero avremo un successo al livello di Spidey. Ecco, metto la mia bandiera nella sabbia. Visto che quel film ha incassato oltre 1,86 miliardi di dollari nell’era della pandemia, non di meno, queste sono parole grosse.”

No Way Home – e il doppio smacco di Avengers: Infinity War ed Endgame – hanno dimostrato che Doctor Strange, dopotutto, riesce a lavorare in team. E il suo secondo film da solista lo vede fare coppia con un personaggio meno conosciuto dei fumetti, l’America Chavez interpretata da Xochitl Gomez, una giovane con la capacità di farsi strada attraverso le varie realtà che compongono il Multiverso, pronta a porre ogni tipo di dilemma al nostro incantatore preferito.

“Strange sta ancora imparando a conoscere il Multiverso”, il regista Sam Raimi stuzzica. “Ed ecco che appare un personaggio che può effettivamente attraversarlo. È un tale saccente tutto il tempo, e si trova a dover imparare da una ragazzina molto intelligente.”

Al di là del caos, della carneficina e di Chavez, tuttavia, Multiverse Of Madness è una storia di Doctor Strange in tutto e per tutto, una storia che approfondirà il nucleo del personaggio.

“C’è molta resa dei conti“, dice Cumberbatch. “E molta scoperta di sé. Strange è quasi un estraneo a se stesso prima che questo film cominci e riveli ciò che, essenzialmente, è nella sua natura. Ciò che può essere che può affrontare, o resistere, o cadere, o diventare“. Le risposte alle domande su chi sia veramente Strange non avranno risposte facili: “Ci sono alcune idee molto audaci e alcune prove straordinarie di Strange“, continua Cumberbatch. “Ci sono alcune conclusioni davvero inaspettate“.

Nelle nuove immagini promozionali vediamo appunto America Chavez in una gabbia di vetro, forse intrappolata da qualcuno:

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

