Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà su Disney+ il 22 giugno

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è l’ultimo strabiliante film della Fase 4 del MCU.

È uscito ufficialmente nelle sale il 4 maggio e ha seguito lo Stephen Strange di Benedict Cumberbatch e l’America Chavez di Xochitl Gomez mentre viaggiavano attraverso diversi universi nel tentativo di sfuggire alla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. Il film ha avuto un’incredibile apertura con 185 milioni di dollari al botteghino prima di subire uno dei peggiori cali nella storia del franchise la settimana dopo.

Dall’inizio della Fase 4, Marvel Studios e Disney hanno distribuito film MCU su Disney+ dopo avergli fatto fare la dovuta corsa al cinema. Ad esempio, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato reso disponibile solo nei cinema quando è uscito inizialmente, e poi, in un secondo momento, gli abbonati hanno potuto vederselo su Disney+ senza costi aggiuntivi.

Anche se il sequel non è nelle sale da molto tempo, la sua data di uscita su Disney+ è già stata confermata ed è molto prima di quanto la maggior parte dei fan avrebbe potuto prevedere.

L’account Twitter ufficiale di Disney+ ha pubblicato un video del cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness che celebra il film. Nel video, Elizabeth Olsen, che interpreta Scarlet Witch nel MCU, ha rivelato che il sequel sarà disponibile per lo streaming il 22 giugno su Disney+. Il 22 giugno è già una data popolare su Disney+, poiché conterrà il finale di stagione della serie Star Wars, Obi-Wan Kenobi, così come l’episodio 3 di Ms. Marvel.

Ciò significa che il film avrà una corsa al cinema complessiva di 47 giorni, battendo il record MCU precedentemente detenuto da Eternals (68 giorni) per il più breve intervallo di tempo tra la data di debutto nelle sale di un film dei Marvel Studios e la sua prima in streaming.

Per fare un confronto, Shang-Chi è stato presentato in anteprima sul grande schermo negli Stati Uniti il ​​3 settembre 2021, quindi è stato rilasciato su Disney+ il 12 novembre 2021, rendendo il divario tra le due date esattamente 70 giorni.

