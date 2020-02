Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Bruce Campbell commenta la trattativa di Sam Raimi per la regia

Questa notte vi abbiamo comunicato che il regista Sam Raimi, noto al mondo dei cinecomic per aver creato la trilogia originale di Spider-Man e quello che viene ancora ritenuto uno dei migliori cinecomics mai realizzati, Spider-Man 2, sarebbe in trattative per assumere il ruolo di regista in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tanto è stato lo stupore e la felicità di molti.

Ma di quella di uno in particolare vi vogliamo parlare, l’amico storico di Sam Raimi, Bruce Campbell, che ha preso parte al molti dei film diretti dal regista.

Campbell, come tutti, è venuto a sapere della trattativa, e con un breve messaggio su Twitter ha fatto sapere che “non è strano affatto”.

Huh. That’s not strange at all. https://t.co/umGE7cosg3 — Bruce Campbell (@GroovyBruce) February 6, 2020

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange è previsto nei cinema per il 7 maggio 2021.

