Doctor Strange in the Multiverse of Madness: C. Robert Cargill rivela informazioni sulla sceneggiatura

I fan in attesa di Doctor Strange in the Multiverse of Madness hanno attraversato abbastanza montagne russe nelle ultime settimane.

In primo luogo, Scott Derrickson ha lasciato il progetto, poi secondo quanto riferito, Sam Raimi è in trattativa per sostituirle, e ora a quanto pare lo showrunner di Loki sta scrivendo il film.

Un’altra cosa per i fan di Doctor Strange da archiviare è una dichiarazione dello scrittore del primo film, che afferma di non aver mai nemmeno presentato una bozza. Robert Cargill ha dichiarato ai fan su Twitter che il nuovo team creativo lavorerà sostanzialmente con una lavagna vuota. È bello vedere che non ci sono sentimenti particolarmente duri tra la squadra in uscita e quella in arrivo. Se Raimi finirà per essere la scelta, i fan saranno entusiasti a prescindere.

Cargill ha dichiarato sui social media: “Dato che continua a presentarsi tra le notizie, vale la pena far notare che Scott e io non abbiamo mai avuto l’opportunità di scrivere una bozza per MULTIVERSE OF MADNESS, quindi a qualunque cosa stiano lavorando ora non è derivata dal nostro lavoro. Sono ovviamente molto entusiasta di vedere dove porteranno Stephen”.

Since it keeps coming up in news stories, it's worth noting that Scott and I never had the opportunity to write a draft of MULTIVERSE OF MADNESS, so whatever they are working with now isn't derivative of our work. I am of course very excited to see where they take Stephen next. — C. Robert Cargill (@Massawyrm) February 8, 2020

Secondo quanto riferito, Doctor Strange in The Multiverse of Madness dovrebbe ancora iniziare le riprese a maggio. Ciò significa che dovrebbe ancora essere nei cinema per il 7 maggio 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...