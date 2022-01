Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Danny Elfman al lavoro sulla colonna sonora del film

Il compositore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Danny Elfman, ha condiviso una serie di nuove foto del dietro le quinte.

Danny Elfman non è estraneo alle colonne sonore di film coi supereroi. Il compositore nominato all’Oscar ha già lavorato alla trilogia di Batman di Tim Burton e alla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Con Raimi che torna sulla scena, il regista Marvel ha chiamato Elfman per comporre la colonna sonora di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Con il sequel di Doctor Strange che uscirà tra pochi mesi, si può immaginare che il lavoro sulla colonna sonora sia aumentato in modo piuttosto eccessivo. Utilizzando Twitter, Danny Elfman ha condiviso le foto dietro le quinte di se stesso e del collega compositore Steve Bartek mentre lavorano alla musica di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Con il distanziamento sociale ancora in vigore, Elfman e Bartek possono essere visti dirigere l’orchestra tramite Zoom.

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

