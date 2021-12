Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ecco il primo teaser trailer del film Marvel Studios

“Il Multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco“, ci dice il Dottor Stephen Strange, lo stregone supremo (anzi no), nel primo teaser trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La prossima avventura nel Marvel Cinematic Universe vede Doctor Strange e Wanda Maximoff collaborare mentre mostri e cattivi del multiverso si riversano nel nostro mondo.

Dopo gli eventi di Loki e WandaVision, l’integrità strutturale del multiverso ha subito un duro colpo. Questo potrebbe essere il motivo per cui una versione alternativa e malvagia di Doctor Strange, che è apparsa originariamente nella serie animata di Disney +, “What If…?”, è comparsa per provocare il caos nella linea temporale. Un mostro tentacolare con un occhio gigante, basato sui cattivi dei fumetti Shuma-Gorath e Gargantos, causerà anche lui qualche problema agli eroi.

Sam Raimi ha preso il posto del regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, che si è dimesso dal film a causa di divergenze creative. Raimi è già noto nel mondo dei supereroi per aver diretto la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire per Sony negli anni 2000.

Potete vederlo qui sotto:

Qui sotto potete vedere anche il primo poster promozionale:

Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrives only in theaters May 6. pic.twitter.com/aVODSzSkpI — Marvel Entertainment (@Marvel) December 22, 2021

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...