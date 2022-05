Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ecco la colonna sonora composta da Danny Elfman

Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato al cinema dopo un’attesa non snervante, ma partiolare in quanto sarebbe stato il film che avrebbe segnato il ritorno di Sam Raimi alla regia di un cinecomic, dopo esser diventato nel 2002 uno dei padro fondatori del genere assieme a Bryan Singer con il suo X-Men del 2000.

Ma questo film vede anche un altro ritorno al genere cinecomic, ovvero quello di Danny Elfman alla colonna sonora, di cui, a quanto detto dal regista setsso, Raimi non poteva fare assolutamente a meno.

E quindi, visto che la colonna sonora del film è stata pubblicata online, non potevo esimermi dal mostrarvela in tutta la sua magnificenza.

Potete ascoltarla nel player di Spotify qui sotto:

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è uscito nei cinema il 4 maggio 2022.