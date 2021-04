Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Elizabeth Olsen anticipa atmosfere horror nel film

Non è un segreto che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sia pronto per aprire le porte del multiverso in grande stile. Diretto da Sam Raimi, il film metterà in mostra il primo team-up MCU del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, e si prevede che cambierà il panorama del franchise in molti modi.

I dettagli dietro la follia all’interno del multiverso sono ancora tenuti nascosti, ma ci si aspetta che elementi della trama come il viaggio nel tempo durante Avengers: Endgame e la trasformazione di Wanda in Scarlet Witch durante WandaVision giochino un ruolo pesante nella narrazione.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Elizabeth Olsen ha parlato con Glamour e uno degli argomenti discussi è stata il prossimo capitolo per l’attrice nel MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Olsen ha descritto il sequel come un film “folle”, sottolineando anche che la troupe “sta cercando quell’atmosfera da spettacolo horror”.

Nello stesso rapporto, Glamour ha anche rivelato che Olsen vive a Richmond, Londra, con il suo fidanzato musicista Robbie Arnett da ottobre. Questa è una possibile indicazione che l’attrice ha iniziato a lavorare sul sequel in quel momento.

Il commento di Olsen sull’atmosfera da show horror dovrebbe offrire ai fan un’anteprima generale di ciò che c’è in serbo. Abbracciare questo concept crea essenzialmente un’opportunità di narrazione unica per il sequel, segnando così la prima volta che il MCU farà un tuffo profondo in questo genere.

In una precedente intervista del 2019, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha affermato che il sequel guidato da Benedict Cumberbatch sarà un “grande film MCU con sequenze spaventose”, ma per quanto sia un horror sarà sempre PG-13.

