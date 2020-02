Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il film introdurrà versioni alternative dei personaggi del MCU?

È emersa un’interessante nuovo rumor riguardante Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kevin Feige ha anticipato che il film aprirà le porte del multiverso nel MCU e sembra che includerà l’introduzione di versioni alternative di alcuni personaggi.

MCU Cosmic riporta che il “concetto di Multiverso significa che ci sono altre realtà alternative in cui ci sono personaggi MCU noti, ma potrebbero essere molto diversi. E secondo una fonte affidabile, il sequel di Doctor Strange esplorerà questa cosa e sembra che potremmo vedere alcuni personaggi noti del MCU ma in modi molto diversi“.

Ora, non aspettatevi di rivedere Robert Downey Jr. o Chris Evans nei panni di Iron Man e Captain America. Potrebbero esserci attori diversi che interpretano questi personaggi nei loro universi alternativi. Non sappiamo nemmeno se quei personaggi verranno utilizzati.

Quindi, il film potrebbe includerà un mix di personaggi che conosciamo insieme a versioni alternative di quei stessi personaggi. Se questo si rivelerà vero sarà davvero interessante vedere come verrà adattato. In precedenza si diceva che il film avrebbe introdotto anche Fratello Voodoo e Miss America. Non è difficile immaginare questi personaggi provenienti da una realtà alternativa.

Sopratutti per quest’ultima non sarebbe strano veder l’introduzione nel MCU dell’attrice Stephanie Beatriz, che già si è proposta per la parte tempo addietro.

Con il multiverso spezzato, ci sono un sacco di possibilità su cosa potrebbe accadere e chi potrebbe apparire.

Mi piace: Mi piace Caricamento...