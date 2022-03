Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: il produttore a proposito di Scarlet Witch e del suo potere

Se vuoi iniziare una discussione in un negozio di fumetti, dai il via chiedendo chi è più potente in uno smackdown tra supereroi. Hulk è più forte de La Cosa? Shang-Chi potrebbe picchiare Capitan America? E potrebbe davvero Ant-Man uccidere Thanos dall’interno?

Mentre ci prepariamo per l’uscita di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, ci sono molte discussioni da fare su chi sia il più forte utilizzatore di magia nel MCU – certo, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch sta per tornare ad essere lo Stregone Supremo (come abbiamo appreso in Spider-Man: No Way Home, Wong detiene quel titolo per ora), ma Wanda Maximoff ha quasi ucciso Thanos da sola in Endgame, e sta per diventare ancora più potente dopo aver abbracciato la sua Scarlet Witch interiore in WandaVision.

Con la maga di Elizabeth Olsen che sta per svolgere un ruolo importante in Multiverse Of Madness, vedremo una dimostrazione sempre più grande dei suoi poteri e, a giudicare dalle cose, potremmo ottenere risposte sul fatto se sia davvero più potente di Strange.

“Non so chi sia più potente di Wanda”, dice il produttore di Multiverse Of Madness, Richie Palmer. “Incontrare Wanda Maximoff alla fine di Endgame sarebbe stato molto per Strange. Chi sarebbe venuto fuori come l’essere più potente dell’universo? Forse lo scopriremo alla fine del film.”

Come suggerisce Palmer, le strade di Strange e Maximoff si sono a malapena incrociate nel MCU finora, a parte la battaglia in Endgame, ed entrambi hanno partecipato al funerale di Tony Stark. Ma per ognuno di loro, Multiverse Of Madness dovrebbe fornire alcune serie sfide personali, in particolare da quando Wanda si è impossessata del Darkhold nelle scene finali di WandaVision.

“La follia ha molte definizioni diverse”, dice Palmer. “È esasperante per il dottor Strange dover vedere l’amore della sua vita sposare qualcun altro. Ed è esasperante per Wanda sentirsi dire: ‘C’è un libro, e c’è un capitolo su di te in quel libro che dovresti leggere, e segreti che non conosci su di te’.”

Per Olsen, il film le ha finalmente offerto una possibilità per condividere scene vere con Cumberbatch per la prima volta.

“Ero davvero entusiasta di dialogare con lui”, dice. “Mi è davvero piaciuta la nostra conversazione costante, le analisi e il cercare di capire da dove vengono entrambi i personaggi.”

Qui sotto potete vedere una nuova immagine dal film:

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

