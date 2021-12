Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il sito giapponese dei Marvel Studios rilascia una nuova sinossi

I Marvel Studios stanno chiudendo il 2021 con il botto grazie alla recente uscita di Spider-Man: No Way Home nei cinema e alla conclusione del sesto episodio di Hawkeye su Disney+.

No Way Home ha anche fornito il first-look completo a Doctor Strange in the Multiverse of Madness che uscirà il 6 maggio 2022.

Con il Multiverso ufficialmente una realtà nel MCU grazie al nuovo film di Spider-Man, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch affronterà la più grande sfida del suo mandato da stregone mentre più realtà convergono nel MCU. In collaborazione con la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, l’America Chavez di Xochitl Gomez e altri, il 28° film dei Marvel Studios promette di cambiare il panorama di questo universo in diversi modi.

Mentre la trama di Multiverse of Madness è rimasta in gran parte sconosciuta ai più, un punto chiave della storia ruoterà attorno al posto di Stephen Strange nei ranghi dei Vendicatori, in particolare con Iron Man e Captain America rispettivamente morti e in pensione. Ora, secondo una nuova sinossi del film, quella sottotrama sarà solo una delle tante parti del film quando debutterà la prossima primavera.

Il sito ufficiale giapponese dei Marvel Studios ha condiviso i dettagli della sinossi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Questa stuzzica circa il Dottor Strange che gioca “un ruolo attivo come figura centrale” all’interno del roster dei Vendicatori. Inoltre, si dice che ripeterà alcune delle sue vecchie abitudini mostrate in Spider-Man: No Way Home cercando di lanciare un “incantesimo proibito” con pericolose ripercussioni che portano il Multiverso ad aprirsi alla follia. A seguito di questo errore, Strange dovrà collaborare con il Wong di Benedict Wong e la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen per affrontare una delle più grandi minacce mai viste nel MCU. In modo scioccante, quella minaccia non è altro che lo stesso Strange.

I dettagli completi della sinossi possono essere letti di seguito:

“La porta del multiverso, piena di mistero e follia, si apre. Ora che Iron Man e Capitan America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e mago più forte di tutti, Doctor Strange, svolgerà un ruolo attivo come figura centrale negli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito considerato il più pericoloso, ha aperto la porta a una misteriosa follia chiamata Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange cerca l’aiuto del suo alleato Wong, lo Stregone Supremo e la potente Scarlet Witch. Ma una terribile minaccia incombe sull’umanità e sull’intero universo che non può più essere fermata solo dal potere. Ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’universo assomiglia al Doctor Strange.”

Il regista Sam Raimi, che ha impresso nel film una visione del mondo unica, affascinerà il mondo intero con una minaccia davvero peculiare e travolgente, in quella che promette di essere una particolare un’esperienza visiva.

